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В черном платье Roland Mouret с золотым поясом: королева Рания на прощании с королем Норвегии
Королева Рания и ее супруг король Абдалла II вчера представляли Иорданию на похоронах короля Норвегии Харальда V в Осло.
Для этого печального государственного мероприятия королева Рания выбрала черное миди-платье из крепа с короткими рукавами и воротником от Roland Mouret с тонким золотым поясом на талии от Fendi, обута в черные замшевые туфли-лодочки на устойчивом каблуке, выполненные на заказ от Jennifer Chamandi, а в руках она несла маленькую сумку Fendi на короткой ручке.
Образ Рания также дополнила черными солнцезащитными очками от Saint Laurent, надела серьги-висюльки, сделала выразительный макияж и волосы собрала в прическу, а ногти покрыла светлым лаком.
Напомним, мы показывали вчера подробнее, как Норвегия прощалась с королем Харальдом V, который правил страной более 35 лет.