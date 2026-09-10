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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В черном платье Roland Mouret с золотым поясом: королева Рания на прощании с королем Норвегии

Королева Рания и ее супруг король Абдалла II вчера представляли Иорданию на похоронах короля Норвегии Харальда V в Осло.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания

Королева Рания / © Getty Images

Для этого печального государственного мероприятия королева Рания выбрала черное миди-платье из крепа с короткими рукавами и воротником от Roland Mouret с тонким золотым поясом на талии от Fendi, обута в черные замшевые туфли-лодочки на устойчивом каблуке, выполненные на заказ от Jennifer Chamandi, а в руках она несла маленькую сумку Fendi на короткой ручке.

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / © Associated Press

Образ Рания также дополнила черными солнцезащитными очками от Saint Laurent, надела серьги-висюльки, сделала выразительный макияж и волосы собрала в прическу, а ногти покрыла светлым лаком.

Королева Рания / © Getty Images

Королева Рания / © Getty Images

Напомним, мы показывали вчера подробнее, как Норвегия прощалась с королем Харальдом V, который правил страной более 35 лет.

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