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В костюме, с вуалью и с сумкой Lady Dior: княгиня Шарлин на прощании с норвежским королем
Княгиня Шарлин Монакская вместе с другими членами европейских королевских семей присутствовала на похоронах короля Харальда V в Осло.
Супруга князя Альбера II появилась на церемонии в скромном брючном костюме, а не в платье, как многие европейские королевские особы. Также Шарлин дополнила образ лаконичной вуалью и черной миниатюрной сумкой Lady Dior и аккуратными жемчужными серьгами-гвоздиками.
Королева Испании Летиция, как, впрочем, и многие другие королевские особы, тоже выбрала одно из самых исторически значимых украшений испанской короны - жемчужные серьги в форме капель с бриллиантами и колье в одну нить, принадлежавшие когда-то испанской королеве Виктории Евгении Баттенбергской.