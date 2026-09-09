В костюме, с вуалью и с сумкой Lady Dior: княгиня Шарлин на прощании с норвежским королем

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Супруга князя Альбера II появилась на церемонии в скромном брючном костюме, а не в платье, как многие европейские королевские особы. Также Шарлин дополнила образ лаконичной вуалью и черной миниатюрной сумкой Lady Dior и аккуратными жемчужными серьгами-гвоздиками.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Associated Press

Королева Испании Летиция, как, впрочем, и многие другие королевские особы, тоже выбрала одно из самых исторически значимых украшений испанской короны - жемчужные серьги в форме капель с бриллиантами и колье в одну нить, принадлежавшие когда-то испанской королеве Виктории Евгении Баттенбергской.

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Княгиня Шарлин / © Associated Press

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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