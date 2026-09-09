Норвегия прощается с королем Харальдом V: множество европейских королевских особ посетили похорон монарха

Королева Соня у труны ее мужа короля Харальда V в соборе в Осло / © Associated Press

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Многие члены европейских королевских домов прибыли в Осло, чтобы проститься с королем Харальдом V.

Гроб с телом короля Харальда V / © Associated Press

Месса прошла в соборе Осло, после чего останки короля Харальда V будут перенесены в часовню дворца-крепости Акерсхус, где состоится более закрытая церемония для семьи, королевских гостей и некоторых политических деятелей. После этого останки норвежского монарха будут помещены в королевский мавзолей.

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Похорон короля Харальда V / © Associated Press

Таким образом, король Норвегии Харальд V будет похоронен в одном из мест, наиболее тесно связанных с историей монархии страны: королевском мавзолее в часовне дворца Акерсхус, расположенного внутри крепости, возвышающейся над гаванью Осло, пишет vanitatis. Там уже покоятся четыре члена норвежской королевской семьи: его родители, король Улаф V и наследная принцесса Марта, а также его бабушка и дедушка по отцовской линии, король Хокон VII и королева Мод.

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Королева Соня / © Associated Press

Это место, история которого восходит к Средневековью. Построенная как оборонительная крепость, занимавшая стратегически важное положение рядом с фьордом, она со временем стала и королевской резиденцией. Кроме того, внутри ее стен находится замковая церковь, на протяжении веков связанная с короной и в которой в настоящее время расположен королевский мавзолей.

Королева Соня, ее сын король Хокон VIII, королева Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Associated Press

Нынешний мавзолей был построен в 1938 году, после смерти королевы Мод. На сайте Королевского дома Норвегии поясняется, что тогда было решено основать место захоронения королевской семьи в замке Акерсхус. Архитектор Арнстейн Арнеберг спроектировал погребальную часовню в 1939 году, которая была построена рядом с замковой церковью. Помещение было построено из аскского известняка и облицовано изнутри лирским мрамором, а торжественное открытие состоялось в 1949 году.

Королева Соня, ее сын король Хокон VIII, королева Метте-Марит / © Associated Press

Королева Соня / © Associated Press

Ни один член норвежской королевской семьи не смог скрыть своих эмоций во время церемонии прощания. Особенно грустной была вдова короля – королева Соня, а также его сын король Хокон VIII, внучка принцесса Ингрид Александра и внук принц Сверре Магнус.

Королева Соня и король Хокон VIII / © Associated Press

Прощание с королем Харальдом V / © Associated Press

Принцесса Ингрид Александра, королева Метте-Марит / © Associated Press

Предлагаем посмотреть на фото, кто из королевских особ посетил государственные похороны норвежского монарха.

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Принц Павлос Греческий, принц Уильям, принцесса Анна рядом с ним / © Associated Press

Принц Сверре Магнус, король Хокон VIII, принцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Мариус Хойби - сын королевы Метте-Марит / © Associated Press

Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Associated Press

Княгиня Шарлин и королева Рания / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press

Великий герцог Гийом и великая герцогиня Стефания / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Великий герцог Гийом и великая герцогиня Стефания / © Associated Press

Король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Король Карл Густав, королева Сильвия, королева Рания / © Associated Press

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