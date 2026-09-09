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Норвегия прощается с королем Харальдом V: множество европейских королевских особ посетили похорон монарха
В Норвегии сегодня прощаются с королем Харальдом V, монархом, который правил страной 35 лет и 7 месяцев.
Многие члены европейских королевских домов прибыли в Осло, чтобы проститься с королем Харальдом V.
Месса прошла в соборе Осло, после чего останки короля Харальда V будут перенесены в часовню дворца-крепости Акерсхус, где состоится более закрытая церемония для семьи, королевских гостей и некоторых политических деятелей. После этого останки норвежского монарха будут помещены в королевский мавзолей.
Таким образом, король Норвегии Харальд V будет похоронен в одном из мест, наиболее тесно связанных с историей монархии страны: королевском мавзолее в часовне дворца Акерсхус, расположенного внутри крепости, возвышающейся над гаванью Осло, пишет vanitatis. Там уже покоятся четыре члена норвежской королевской семьи: его родители, король Улаф V и наследная принцесса Марта, а также его бабушка и дедушка по отцовской линии, король Хокон VII и королева Мод.
Это место, история которого восходит к Средневековью. Построенная как оборонительная крепость, занимавшая стратегически важное положение рядом с фьордом, она со временем стала и королевской резиденцией. Кроме того, внутри ее стен находится замковая церковь, на протяжении веков связанная с короной и в которой в настоящее время расположен королевский мавзолей.
Нынешний мавзолей был построен в 1938 году, после смерти королевы Мод. На сайте Королевского дома Норвегии поясняется, что тогда было решено основать место захоронения королевской семьи в замке Акерсхус. Архитектор Арнстейн Арнеберг спроектировал погребальную часовню в 1939 году, которая была построена рядом с замковой церковью. Помещение было построено из аскского известняка и облицовано изнутри лирским мрамором, а торжественное открытие состоялось в 1949 году.
Ни один член норвежской королевской семьи не смог скрыть своих эмоций во время церемонии прощания. Особенно грустной была вдова короля – королева Соня, а также его сын король Хокон VIII, внучка принцесса Ингрид Александра и внук принц Сверре Магнус.
Предлагаем посмотреть на фото, кто из королевских особ посетил государственные похороны норвежского монарха.