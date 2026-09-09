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- Шоу-бизнес
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Девушка Венсана Касселя — Нара Баптиста — похвасталась гибкостью во время необычной тренировки
Модель занялась флай-йогой и показала результат.
29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста продемонстрировала отличную физическую форму во время необычной тренировки. Возлюбленная Венсана Касселя занялась флай-йогой и показала подписчикам эффектные трюки на воздушных полотнах.
Для занятия модель выбрала спортивный комплект, состоящий из короткого топа и мини-шорт. На видео Нара выполняет различные упражнения и акробатические элементы, используя длинное красное полотно, закрепленное под потолком.
Баптиста легко переворачивается, удерживает равновесие и принимает сложные позы, демонстрируя хорошую растяжку и силу. Тренировка выглядит одновременно эффектно и непросто — для выполнения таких элементов требуется серьезная физическая подготовка.
Судя по видео, модель не боится осваивать новые виды тренировок.
Ранее, напомним, Нара Баптиста поделилась милым видео с сыном от Венсана Касселя.