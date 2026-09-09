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Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Трогательная связь королевы Елизаветы II с первым днем ​​ее правнука — принца Джорджа — в Итоне

Первый день 13-летнего принца Джорджа в престижной школе-интернате совпал с важной годовщиной в истории британской королевской семьи.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт, Уильям и их сын Джордж

Кейт, Уильям и их сын Джордж / © Associated Press

Принц Джордж начал обучение в Итонском колледже в особенно знаменательный для королевской семьи день 8  сентября – день, когда ушла из жизни его прабабушка – королева Елизавета II.

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Associated Press

Принцесса Кейт с сыном принцем Джорджем / © Associated Press

Принц Джордж прибыл в Итонский колледж во вторник, 8 сентября, на свой первый учебный день в сопровождении родителей, принца Уильяма и принцессы Кейт. Эта дата совпала с четвертой годовщиной смерти королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни в 2022 году.

Последнее публичное появление королевы Елизаветы II в Шотландии, 2022 год / © Getty Images

Последнее публичное появление королевы Елизаветы II в Шотландии, 2022 год / © Getty Images

Королева скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии, став первой британской монархиней, умершей в Шотландии со времен  Якова V в 1542 году. Ей было 96 лет, и позже официально было объявлено, что причиной смерти стала «преклонная возрастная болезнь».

После смерти королевы и немедленного восшествия на престол короля Чарльза III, принц Уильям стал прямым наследником престола. Теперь его старший сын и наследник – принц Джордж - пойдет по стопам отца, поступив в Итон, чтобы подготовиться к тому, чтобы однажды тоже занять трон.

Принцесса Кейт, принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт, принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

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