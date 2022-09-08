Умерла королева Великобритании Елизавета II

Великобритания и не побоимся этого слова – весь мир – скорбит за королевой Елизаветой II, которая ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Елизавета II была одной из самых долгоправящих монархов в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI и правила долгих 70 лет. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерсском аббатстве. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали по телевидению.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Начало ее правления ознаменовалось подъемом оптимистических настроений в Великобритании и странах Содружества, после Второй мировой войны новая "Елизаветинская эпоха" была, как глоток свежего воздуха. За годы правления монарх повидала много стран, пережила многих политических деятелей, премьер-министров Великобритании и даже своего мужа принца Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года. К слову, замуж Елизавета вышла 20 ноября 1947 года, а брак пары, продлился долгие 74 года. В браке родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Принц Филипп и королева Елизавета II с детьми - Чарльзом и Анной / Фото: Instagram британской королевской семьи

В феврале 2022 года королева Елизавета II отпраздновала 70-летие на троне. Масштабные празднования прошли в начале июня 2022-го. Ее преемником стал старший сын принц Уэльский Чарльз, которому сейчас 73 года.

В конце 2021 года в прессе стали появляться первые новости о том, что Елизавета II имеет некоторые проблемы со здоровьем. Врачи не распространялись, какие именно это были проблемы. Но многие рабочие мероприятия королева уже тогда стала отменять. Все чаще вместо нее на мероприятиях появлялись ее преемники, члены семьи и родственники. Больше всего обязанностей на себя взял ее сын Чарльз и внук Уильям.

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принц Уильям / Фото: Associated Press

Только 6 сентября монарх приветствовала своего 15-го премьер-министра Лиз Трасс в Балморале и впервые за 70 лет правления не поехала на эту важную аудиенцию в Букингемский дворец.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Государственные похороны королевы Елизаветы II состояться на 10-12-й день после ее смерти. Подданные будут иметь возможность попрощаться с монархом, гроб с ее телом все это время будет находиться в Вестминстерском аббатстве. После гроб с телом монарха будет доставлен в Виндзорский замок, где Елизавета II будет погребена в часовне Святого Георгия рядом со своим отцом, матерью Елизаветой и сестрой принцессой Маргарет. После в эту же часовню будет перезахоронено тело ее супруга принца Филиппа.

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