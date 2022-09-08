Как ВСУ удается добиться успеха на Харьковщине: объяснение эксперта

По его словам, есть несколько причин. Одна из них – это длительная подготовка украинских сил к контрнаступательной операции.

Об этом военный эксперт рассказал в эфире ТСН.19:30.

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"Подготовка велась длительное время. Кроме того, тактическая внезапность украинских сил. Когда они прорвали оборону противника и начали двигаться вперед. Этому предшествовала подготовка. Как известно, уничтожались составы противника, в том числе и на Харьковщине. Наносились систематические удары по группировкам российских войск., частичная группировка россиян из-под Изюма была переброшена на Херсонское направление, на правый берег Херсонщины, и вот такая судьба постигла российскую группировку, что они получают "на горе" на Херсонщине и не смогли удержать находившуюся у них оборону. и дало аккумулятивный эффект, что наши украинские защитники так мощно пошли вперед», – объяснил эксперт.

Мусиенко уверен, что еще будет много хороших новостей с фронта.

"И так думаю, скажу осторожно, что это еще не завершение. Думаю, что дальше будут еще хорошие новости. По крайней мере, темпы, как двигаются, как выжимают практически в Северский Донец. Оно дает надежду оставаться оптимистами", - подчеркнул он.

Ранее Олег Жданов назвал две простые причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом.

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