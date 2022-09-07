Жданов назвал две простые причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом

Первая причина, по словам Жданова, конструкции мостов очень прочны. Вторая – Украина применяет немощные снаряды, в которых боевая часть весит всего 90 кг.

Об этом военный эксперт рассказал на своем Ютуб-канале.

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"Мосты через Дунай (в Румынии – ред.) были не такими, как Антоновские. Я уже говорил, когда мы начинали бомбардировки, Советский Союз строил объекты по совести. Там четыре полосы, железобетонные конструкции. Если конструкции очень прочные, то мы будем его разрушать еще долго. Посмотрите, сколько дыр (на Антоновском мосту — ред.), а он до сих пор не упал. Мы применяем боеприпасы от РСЗО типа HIMARS или MLRS, а там 90 кг боевая часть. Высокоточная — еще меньше. Это просто артиллерийский боеприпас к РСЗО. А в Югославии американские пилоты использовали бомбы. Если туда бросить 300-500 кг бомбу, он бы обрушился", - сказал он.

Заметим, на юге есть три моста, которыми россияне из Крыма доставляли подкрепления и запасы той группировки, которая находится в Херсонской области — Антоновский мост, мост в Новой Каховке через плотину Каховской ГЭС, а также мост в Дарьевке через Ингулец. Все они сейчас обстреливаются ВСУ, чтобы перерезать линии снабжения россиян и уничтожить склады на территории правого берега.

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