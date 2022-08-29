Три сценария развития войны: на что рассчитывает Путин, и при каких условиях Украина победит

ВСУ перешли к наступлению на юге, пробив первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении. К этому украинские войска готовились несколько месяцев подряд, нанося высокоточные удары по мостам, складам с боеприпасами и базам оккупантов. И это после тяжелого Дня Независимости, когда российские военные преступники устроили украинцам настоящий ракетный террор, настоящий подарок, хоть и с небольшим опозданием.

Еще одна хорошая новость поступила из США. В Германии 8 сентября министр обороны США Ллойд Остин собирает международную группу военной помощи Украине "Рамштайн" на очную встречу. А канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что уже в ближайшие недели Украина получит передовые системы ПВО, радиолокационные системы и беспилотники, а также предложил долгосрочную помощь Германии в развитии украинской артиллерии и сил ПВО.

Похоже, Запад постепенно возвращается с сезона летних отпусков, начиная понимать, что нельзя допустить затягивания войны России против Украины. На День Независимости Украины, 24 августа, пришлось ровно полгода этой полномасштабной войны. В комментариях ТСН.ua американские эксперты отмечали, что Запад должен существенно увеличить поставки Украине современного вооружения, чтобы мы смогли отразить захваченные оккупантами территории. То есть, если откровенно говорить, Запад должен предоставить все, что пообещал, а не затягивать эту войну, оглядываясь на реакцию Москвы.

О дальнейшем развитии событий на военном и международном фронте ТСН.ua расспросил у старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, который очертил три возможных ожидающих нас сценария.

Сценарий 1 – что думает Путин

По этому сценарию, по мнению Густава Гресселя, зимой мы можем увидеть крах европейского единства из-за энергетического эмбарго России. То есть Путин собственноручно прикрутит газовый вентиль. Если это произойдет, то Австрия, Италия и Венгрия восстанут, а Германия и Франция поддержат ревизионистов. Между тем, республиканцы в США побеждают на промежуточных выборах, а ожесточенные баталии за принятие бюджета США на следующий год положат конец иностранной военной помощи и закону о ленд-лизе.

"Русская армия продолжит сталкиваться с серьезными проблемами в пополнении резерва и логистике. Даже если китайские и иранские поставки (оружия в Россию – ред.) начнутся. Великобритания, Польша, Болгария, Словакия и Чехия, все равно, продолжат поставлять Украине оружие. Но этого окажется недостаточно для установления украинского преимущества. Поэтому Россия сможет лишь очень медленно "перемолоть" украинскую армию. Война закончится победой России не раньше конца 2023 года, а возможно и в 2024 году", — подытоживает первый сценарий Густав Грессель.

Сценарий 2 – тупик

При этом сценарии поставки оружия, по мнению эксперта, будут продолжаться на том же уровне, то есть их будет немало, но и не решательно много, чтобы склонить чашу весов в пользу Украины. На фронте могут произойти небольшие перемены: украинцы могут отбить Херсон, а 3-й армейский корпус может взять Донбасс.

Но потом, по словам Густава Гресселя, может наступить ситуация, когда и российский личный состав, и украинские силы обеспечения (прежде всего техника и оружие – ред.) будут истощены после наступлений и контрнаступлений, которые могут растянуться на осень-зиму и закончиться следующей весной.

В таком случае россияне будут призывать к прекращению огня, европейцы будут давить на Украину заходить с Россией в переговоры, и где-то в конце весны или летом 2023 года подписывается "Минск-3".

"Но режим прекращения огня нестабильный, как и во время предыдущих двух Минских договоренностей. Поэтому война низкой интенсивности будет продолжаться. Хуже всего, что фронт будет разрезать страну на две части, все будут ожидать, что Россия возобновит войну, когда перевооружится, а инвесторы не будут заходить в Украину и беженцы не будут возвращаться. Поэтому Западу придется субсудировать Украину, чтобы она продолжила функционировать. Это, безусловно, самый дорогой сценарий, при котором война вообще не закончится", – говорит эксперт.

Сценарий 3 – победа

При таком развитии событий, как говорит Густав Грессель, Россия станет слабее. Мы будем видеть дефицит высокоточных боеприпасов, снижение активности артиллерии и нехватку живой силы. Для россиян это усугубит ситуацию: годовые контракты, которые российские военнослужащие подписывали осенью 2021 года, закончатся в сентябре/октябре 2022 года; многие 6-месячные контракты, подписанные примерно 9 мая 2022 года, закончатся в ноябре этого года. И многие военнослужащие захотят уйти. Заставить их остаться на войне можно, но они будут сталкиваться с низким моральным духом и эффективностью.

Заставлять воевать мужчин с оккупированных территорий – это, по словам эксперта, разовое дело, потому что таковых осталось мало.

"Поэтому, хотя 3-й армейский корпус сейчас даст России небольшой толчок, боеспособность россиян особенно упадет зимой. Тем временем все больше украинских подразделений будет возвращаться с учений, все больше мобилизованных подразделений будут приобретать боевой опыт и уверенность, и если Запад увеличит поставки вооружений, в частности и БМП, Украина сможет начать большие контрнаступления (кроме Херсона) весной. Первый, по моему мнению, пойдет на юг к Азовскому морю, а затем следующей осенью или зимой — к востоку. Маштаб победы и ее финал зависит от желания украинцев выдерживать потери, чтобы отвоевать свои территории", — делает вывод Густав Грессель.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 187-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: