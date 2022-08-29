Битва за юг: ВСУ начали контрнаступление на Херсонщине – все подробности

Украинские военные пробили первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении. А официальные лица публикуют уведомления об уничтожении баз ВС РФ в области.

Оккупанты оставляют свои позиции, а украинские военные работают по врагу со всего оружия.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

"Сегодня мы начали наступательные действия по разным направлениям. Контрнаступление продолжается уже давно — это истощение врага и непредоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия по разным направлениям, в том числе на Херсонщине", — сказала она.

В Оперативной группировке войск "Каховка" рассказали, что во временно оккупированной Херсонской области уничтожены почти все крупные мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы.

"Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины - это блестящий шанс возвращать свои территории", — говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Телеграмм-канале также намекает на хорошие новости с фронта.

Ермак сделал публикацию, прикрепив к ней РСЗО "Град" и подпись "И сгинут наши враги, как роса на солнце. Под жгущим небом украинского августа".

Глава Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал также список пораженных целей по состоянию на 13:00 в Херсонской области:

Берислав. Попадание в базу войск РФ

попадания в пост рядом с северо-крымским каналом

попадания в переправу во Львове (Бериславский район, Херсонская область) — полностью уничтожено

украинские войска нанесли мощный удар по воинской части в Херсоне на Паровозной улице

Можно сказать, что мощное наступление началось, когда ВСУ взорвали ключевые мосты в Херсонской области.

Первый удар ВСУ по Антоновскому мосту произошел 19 июля, затем повторился снова, а местные оккупационные власти заявили о вынужденном перекрытии переправы.

Удары по мостам и складам на оккупированных территориях наносят преимущественно РСЗО HIMARS, которые бьют на расстояние до 80 км.

В последние дни России удалось произвести только поверхностный ремонт поврежденного моста. Он был одним из ключевых переправ через Днепр в Херсонской области.

Другими двумя являются Антоновский железнодорожный мост в Херсоне и Каховский мост возле ГЭС.

ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС 10 августа, после чего он стал непригодным для проезда тяжелой техники.

"Два основных автодорожных моста, которые обеспечивали доступ к оккупированным Россией территориям на правом берегу Днепра в Херсонской области, не могут быть использованы для военных поставок", — говорится в отчете британской разведки за 13 августа.

На прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном.

Также 26 августа ВСУ сообщили, ударили по Дарьевскому мосту через реку Ингулец на правой стороне Днепра в Херсонской области. Его эксплуатация остановлена.

Этот мост – единственная транспортная артерия снабжения Херсона правым берегом Днепра из Каховки.

С конца июля Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как один из путей снабжения своей армии. Даже если России удастся совершить значительный ремонт мостов, они останутся главным уязвимым местом.

Кроме того, за последние дни украинская армия успешно обстреляла Антоновский железнодорожный мост, склады россиян в районе Олешек, Чернобаевки, Новой Каховки, Берислава и даже Скадовска, расположенного в более чем 80 км от линии фронта.

Но наиболее заметным было уничтожение 40-вагонного российского железнодорожного эшелона с личным составом и боекомплектом в Брилевке, в 40 км от Херсона.

Россия официально не комментировала эти обстрелы и заявления о них. В то же время российские паблики публиковали видео жителей этих регионов с кадрами пожаров и звуками взрывов.

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