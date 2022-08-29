В Херсоне ВСУ четко ударили по расположению оккупантов

Ночью, 29 августа, украинские войска нанесли мощный удар по воинской части в Херсоне на Паровозной улице.

Там находились российские оккупанты.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. На опубликованных видео видны многочисленные взрывы.

Утром стали видны последствия атаки: многоэтажное здание, в котором находились оккупанты, разрушено. Также местные жители сообщили о том, что ночью слышались взрывы в Каховке, Новой Каховке, Олешках, Антоновке.

Напомним, ВСУ уничтожили базу ВС РФ в оккупированной Новой Каховке.

Путь из ада оккупации: что происходит в Херсоне и насколько безопасно оттуда выехать

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