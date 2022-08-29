У Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів

Вночі, 29 серпня, українські війська завдали потужного удару по військовій частині в Херсоні на вулиці Паровозній.
Там перебували російські окупанти.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. На опублікованих відео видно численні вибухи.
Вранці стало видно наслідки атаки: багатоповерхова будівля, в якій перебували окупанти, зруйнована. Також місцеві жителі повідомили про те, що вночі було чути вибухи у Каховці, Новій Каховці, Олешках, Антонівці.
Нагадаємо, ЗСУ знищили базу ЗС РФ в окупованій Новій Каховці.
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