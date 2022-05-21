Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті

Всесвіт невипадково обрав на роль архітектора хаосу російського суверена, зазначив Андрій Космач і пояснив чому.

Після весняного коридору затемнень 2023 року життєвий шлях президента країни-агресорки Володимира Путіна завершиться.

Про це у розповів російський філософ і окультист Андрій Космач у розмові з правозахисником Марком Фейгіним.

На нас чекає ще два коридори затемнень

"Від кінця грудня 21 року місячні вузли перейшли у знаки осі Телець – Скорпіон, де вони пробудуть до липня 23 року. І всі основні події, безпосередньо пов'язані з долею Росії та України, формуватимуться і реалізовуватимуться саме під впливом цих вузлів. Протягом цього півторарічного циклу особливу увагу слід приділити трьом коридорам затемнень. Перший коридор затемнень у нас завершився цієї весни: це квітневе та травневе затемнення. Наступне затемнення – це жовтень-листопад 22 року, і, нарешті, найважливіша частина затемнень – сесія затемнень – це квітень та травень 23 року", - пояснив філософ.

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Космач назвав точну дату смерті Путіна

І ось нарешті після весняного коридору затемнень 2023 року, повного сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня 2023 року, і напівтіньового місячного затемнення, яке відбудеться 5 травня 2023 року, за словами окультиста, "життєвий шлях російського суверена завершиться".

Водночас Космач наголосив, що цей прогноз складено трьома найкращими у світі корифеями у галузі мунданної астрології. Це галузь астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй і великих груп людей, метеорологічні умови і землетруси та інші важливі світові події.

"Всесвіт невипадково обрав на роль архітектора хаосу російського суверена"

"На сьогоднішній день можна впевнено констатувати, що 98,5% це (смерть Путіна – ред.) відбудеться у травні 23 року. І лише 1,5% залишається, що ця агонія затягнеться до серпня 23 року. Отже, підсумую, серпень-вересень – це апофеоз військових дій, це третя фаза. Завершальна фаза настане наприкінці грудня, зачіпатиме січень, лютий та середину березня. Цей прогноз складено трьома у світі найкращими корифеями у галузі мунданної астрології. Я просто до вас доніс цю інформацію… Друзі мої, зрозумійте, ми зараз вами живемо в досить складний час, коли історія відбувається буквально на наших очах. Світ вступив в епоху фундаментальної трансформації. Світ змінюється. Водночас світ змінюється так швидко, що цей процес не зупинити. Всесвіт, Вищий розум, Бог, можна говорити як завгодно, невипадково обрали на роль архітектора хаосу російського суверена. Бо хто, як не він здатний зруйнувати те, що раніше здавалося фундаментальним і непорушним, і поєднати тих, кого раніше апріорі вважалося об'єднати неможливо", - підсумував окультист.

Нагадаємо, Космач також назвав фази і чіткі дати апофеозу та закінчення війни в Україні.

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