Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом доби окупанти вбили вісьмох мирних жителів Донеччини

Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом доби окупанти вбили вісьмох мирних жителів Донеччини

Фото: facebook/Павло Кириленко

Російські загарбники продовжують знищувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення.

Протягом доби, 28 серпня, окупанти вбили вісьмох мирних жителів Донеччини. Ще семеро людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 – у Бахмуті, 2 – у Райгородку, 1 – у Тетянівці та 1 у Миколаївці", - йдеться у повідомленні.

Кириленко також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у ніч проти 29 серпня Росія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Читайте також:

Після ракетного удару в центрі Слов'янська утворилося озеро!

Після ракетного удару в центрі Слов'янська утворилося озеро!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація