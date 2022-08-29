Протягом доби окупанти вбили вісьмох мирних жителів Донеччини

Російські загарбники продовжують знищувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення.
Протягом доби, 28 серпня, окупанти вбили вісьмох мирних жителів Донеччини. Ще семеро людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 – у Бахмуті, 2 – у Райгородку, 1 – у Тетянівці та 1 у Миколаївці", - йдеться у повідомленні.
Кириленко також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, у ніч проти 29 серпня Росія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.
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