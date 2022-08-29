Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині: постраждали три райони (фото)

У ніч проти 29 серпня Росія завдала ударів по трьох районах Дніпропетровської області - Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі окупанти поцілили по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді.

"На жаль, побільшало постраждалих через обстріл Нікополя, що стався напередодні ввечері. Госпіталізований ще один чоловік. Він у важкому стані. Та атака забрала життя однієї людини, п’ятеро поранені", - зазначив Резніченко.

Після нічного обстрілу у Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередачі. У Нікополі без світла залишилося 2 600 сімей. Електрики вже працюють над відновленням. У Марганці масштаби руйнацій з’ясовуються.

Зранку росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. На місці події працюють рятувальники. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється. У Любимівській громаді ракета поцілила по дачному масиву. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Нагадаємо, від шостої ранку 29 серпня у Харкові чули вибухи. Під ударом російської армії опинився приватний сектор Київського району міста.

У Дніпрі проводять тренування з тенісу для переселенців та дітей військовослужбовців

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