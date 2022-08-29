Окупанти обстріляли Харків касетними снарядами – Терехов

Від шостої ранку у Харкові чули вибухи.

Під ударом російської окупаційної армії опинився приватний сектор Київського району міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його даними, окупанти здійснили обстріл касетними снарядами. Інформації про загиблих чи поранених внаслідок ранкової атаки РФ на місто на 07:15 не надходило.

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Перші вибухи у Харкові чули о 06:02, повітряну тривогу у місті та області оголосили о 06:23.

Нагадаємо, російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з РСЗВ, вбивши жінку та поранивши чоловіка.

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