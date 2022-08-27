Офіційна заява Росії свідчить, що удар був спрямований на поїзд, який нібито перевозив війська і військову техніку Збройних сил України. Жертвами удару стало понад 20 цивільних - і жодного військовослужбовця.

Дії окупантів мають всі ознаки військового злочину і жодним чином не можуть бути виправдані.

Такого висновку дійшли міжнародні експерти, повідомляє Associated Press.

Журналіст видання, який побував на місці невдовзі після трагедії, зазначає, що не побачив жодних видимих ​​ознак того, що українські військовослужбовці були серед загиблих. Натомість, він побачив серед загиблих дітей.

Професорка Центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан зазначила, що залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом і в будь-якому випадку не повинен бути об'єктом нападу.

Професор юридичного факультету Вандербільтського університету Майкл Ньютон підкреслив, що навіть якби серед загиблих була частина військовослужбовців, удар все одно порушує закони війни, якщо завдає більше шкоди цивільному населенню. Він пояснив, що військовим злочином може вважатися удар по невеликій групі військових, жертвами якого стала велика кількість цивільних осіб.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання удару по залізничній станції Чаплине. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих та 50 поранених. Однак 25 серпня кількість жертв зросла до 25 загиблих, зокрема 3 дітей.

Російський удар по селищу Чаплине обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, які на машині проїжджали повз залізничну станцію в момент інциденту. У них залишилася неповнолітня дитина.

Доба після ракетного терору в Чаплиному: кількість жертв, поранених та деталі обстрілів

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