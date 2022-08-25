Експерт пояснив, чому окупанти обстріляли Чаплине

Скоріше за все, окупанти могли переплутати місце удару.

Про це заявив експерт Роман Світан.

"Чаплине - це місто, в якому є велика станція, роз'їзд. Він перебуває північне Гуляй Поля, це одна з точок на лінії фронту. Можна говорити про те, що його росіяни могли сприймати як один із блоків перевантаження військ або залізничний вокзал, як один із хабів перекидання БК або якоїсь техніки, але це в кращому разі. Це якщо зрозуміти логіку цього удару", - сказав він.

Нагадаємо, росіяни на День Незалежності, 24 серпня, завдали кілька ракетних ударів по селищу Чаплине, де розташована залізнична станція. Загорілися вагони пасажирського потяга. Уже відомо про 22 загиблих і 22 поранених.

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