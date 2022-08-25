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Эксперт объяснил, почему оккупанты обстреляли Чаплино

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Эксперт объяснил, почему оккупанты обстреляли Чаплино

Фото: телеграмм-канал "Оперативный ВСУ"

Российские захватчики ударили по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине. Удар пришелся по вагонам на станции.

Скорее всего, оккупанты могли перепутать место удара.

Об этом заявил эксперт Роман Свитан.

"Чаплино – это город, в котором есть большая станция, разъезд. Он находится севернее Гуляй Поля, это одна из точек на линии фронта. Можно говорить о том, что его россияне могли воспринимать как один из блоков перегрузки войск или железнодорожный вокзал, как один из хабов опрокидывания БК или какой-то техники, но это в лучшем случае. Это если понять логику этого удара", — сказал он.

Напомним, россияне на День Независимости, 24 августа, нанесли несколько ракетных ударов по поселку Чаплино, где расположена железнодорожная станция. Загорелись вагоны пассажирского поезда. Уже известно о 22 погибших и 22 раненых.

22 погибших в Чаплино и ночной обстрел Кривого Рога

22 погибших в Чаплино и ночной обстрел Кривого Рога

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