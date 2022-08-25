Эксперт объяснил, почему оккупанты обстреляли Чаплино

Скорее всего, оккупанты могли перепутать место удара.

Об этом заявил эксперт Роман Свитан.

"Чаплино – это город, в котором есть большая станция, разъезд. Он находится севернее Гуляй Поля, это одна из точек на линии фронта. Можно говорить о том, что его россияне могли воспринимать как один из блоков перегрузки войск или железнодорожный вокзал, как один из хабов опрокидывания БК или какой-то техники, но это в лучшем случае. Это если понять логику этого удара", — сказал он.

Напомним, россияне на День Независимости, 24 августа, нанесли несколько ракетных ударов по поселку Чаплино, где расположена железнодорожная станция. Загорелись вагоны пассажирского поезда. Уже известно о 22 погибших и 22 раненых.

22 погибших в Чаплино и ночной обстрел Кривого Рога