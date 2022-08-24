Російська ракета вбила 11-річну дівчинку у Дніпропетровській області

В результаті обстрілу Росією 24 серпня Дніпропетровської області загинула 11-річна дівчинка.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegramm.

"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, в якому були діти. Дітей дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

Читайте також:

Пів року війни – що думають у США: опитування американських експертів про перемогу України

У Вінницькій області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці