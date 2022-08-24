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Російська ракета вбила 11-річну дівчинку у Дніпропетровській області

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Російська ракета вбила 11-річну дівчинку у Дніпропетровській області

Фото: Риа-Мелитополь

Трагедія сталася у Синельниківському районі.

В результаті обстрілу Росією 24 серпня Дніпропетровської області загинула 11-річна дівчинка.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegramm.

"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - написав він. 

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія влучила ракетою в житловий будинок на Дніпропетровщині, в якому були діти. Дітей дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
36к
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