Пів року війни – що думають у США: опитування американських експертів про перемогу України

Опитані ТСН.ua колишні військові та дипломати вважають, що війну можна закінчити до кінця року, якщо США та інші союзники нададуть Україні всю зброю, яку пообіцяли.

Сьогодні проголошення незалежності України підтримали б 97% громадян. Це свіжі дані опитування соцгрупи "Рейтинг". А чи думали ті 90,32% українців 1 грудня 1991 року, коли голосували на референдумі за відновлення незалежності України, що за 30 років нас очікує повномасштабна кривава війна, яку розв’яже Росія?

Навіть 23 лютого 2022 року більшість українців у це не вірили. І не тому, що не сприймали попередження західних розвідок всерйоз, а також не тому, що всі ці вісім років від 2014-го, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу, не відчували війни. Ні. Ніхто не вірив, що така повномасштабна війна з бомбардуваннями, геноцидом і фільтраційними таборами в центрі Європи можлива в 21 ст.

Рівно пів року такої війни припало на День Незалежності України. За ці шість місяців ми пережили багато горя й страждань. Проте ця війна загартувала націю – вільний народ незалежної України, як каже Володимир Зеленський. Усьому світу українці показали, що готові боротися й вмирати за свою землю, свободу й незалежність. І Захід, хоч і не одразу, в нас повірив, зробивши ставку на перемогу України.

Всі ми добре знаємо, що вона залежить від потужної підтримки й допомоги наших партнерів. Саме тому ТСН.ua звернувся до провідних американських військових та експертів, щоб дізнатися їхнє бачення про те, де ми у цій війні, що буде далі, і найголовніше – коли вона закінчиться.

ТСН.ua поставив експертам чотири запитання:

1. Де ми зараз? Ваш прогноз на наступні пів року? Чого чекати до 24 лютого 2023 року?

2. Скільки ще триватиме війна? Здається, всі готуються до тривалої війни на виснаження, яка розтягнеться на кілька років, чи не так?

3. Минулого тижня відомі американські експерти та дипломати закликали Адміністрацію Байдена "озброїти Україну, поки не пізно". І на це є об’єктивні причини – наближення зими. Тимчасова "заморозка" бойових дій і статус-кво на руку Путіну, щоб закріпити за собою вже загарбані українські території. Чи розуміють це на Заході?

4. Що, на вашу думку, може стати переломним моментом у цій війні? Адже ми чітко бачимо, що стратегія Заходу, особливо США, – це зміна влади в Росії. Але історія свідчить, що диктатори змінюються внаслідок нищівних військових поразок, або через смерть.

Бен Годжес, генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі

1. Україна перехопила ініціативу й має імпульс. Росія розгублена, її логістична система виснажена, суспільна підтримка ослаблена, а російські війська не в змозі розпочати новий наступ. Якщо Захід виконає все, що обіцяв, і збереже санкції, я вважаю, що Україна зможе відкинути російські сили назад до лінії 23 лютого до кінця цього року.

2. Це не є чимось неминучим. Війна може бути завершена швидше, якщо США та інші, ті, хто підтримує Україну, візьмуть на себе зобов’язання щодо перемоги України та нададуть необхідну кількість та види озброєнь Україні для досягнення вирішального ефекту. Якщо ми цього не зробимо, я очікую, що війна може тривати довше, що, на жаль, дасть Росії час відновити свої можливості, а також дасть їй час послабити рішучість тих, хто підтримує Україну.

3. Я був одним із підписантів цього листа. Я не знаю, чи всі на Заході це розуміють, але багато хто з нас працює над розширенням цього розуміння.

4. США мають чітко дати зрозуміти, що бажаним стратегічним результатом для Америки є перемога України, поразка Росії на полі бою та повне відновлення українського суверенітету над усією її територією, включаючи Крим і Донбас. Поєднання поразок російських військ на полі бою та впливу санкцій на внутрішнє життя росіян може потенційно спричинити достатню кількість хвилювань і тиску, що Кремль або відступить, або зміниться керівництво (в Росії ред.).

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник Brookings Institution

1-2. Поки що росіянам не вдалося досягти своїх військових цілей ні під час першої фази війни, коли вони прагнули взяти Київ і окупувати більшу частину східної України, ні під час другої фази, коли вони зменшили свої цілі, прагнучи просто окупувати весь Донбас. Здається, що російські військові дедалі менше здатні зробити серйозний прорив. Питання в тому, чи зможуть українські військові успішно провести контрнаступ, щоб відкинути росіян, починаючи з Херсона. Якщо ні, війна може тривати ще деякий час і, найімовірніше, стане війною на виснаження, більше схожою на Першу світову, ніж на Другу світову війну.

3. Захід має підтримувати та збільшувати потік зброї до України, оскільки Захід дуже зацікавлений у тому, щоб Україна перемагала. Під цим я маю на увазі те, що українські військові витіснять російську армію (принаймні до лінії 24 лютого), або буде врегулювання шляхом переговорів на прийнятних для Києва умовах.

4. Я б описав ціль США та Заходу більше як спробу змінити політику Кремля, ніж спробу здійснити зміну влади в Кремлі. Схоже, питання полягає в тому, чи вплив західних санкцій і потоку російських убитих і поранених роз’їсть російську еліту та громадську підтримку війни до того, як українська економіка впаде, а українська армія вичерпає свої військові можливості продовжувати захищати країну й давати відсіч загарбнику. Захід дав слово і має підтримати Україну, щоб Київ переміг.

Девід Крамер, колишній помічник держсекретаря США з питань демократії

1. Ми перебуваємо у важкій точці війни, і День незалежності може стати важливим моментом у цій війні, якщо Росія почне масштабну кампанію бомбардувань Києва та інших міст. Тим не менше, я залишаюся впевненим, що українська сторона може перемогти, так само як нещодавнє опитування IRI (Міжнародний республіканський інститут – ред.) показало, що 98% українців впевнені у своїй перемозі. Нещодавня допомога, надана США, включаючи HIMARS, має позитивні результати, але США та їхні союзники повинні значно збільшити свою допомогу Україні, щоб зберегти цей імпульс. Я ставлю під сумнів здатність Росії підтримувати цю кампанію (війни – ред.) протягом тривалого періоду часу.

2. Це залежатиме від допомоги, яку Захід надасть Україні, і здатності Росії підтримувати військові зусилля. Як я зазначав вище, у мене є серйозні сумніви щодо того, що Росія зможе витримати цю кампанію (цю війну надалі – ред.), але зараз ми перебуваємо у складній точці війни. Я сподіваюся, що Захід збереже та збільшить свою підтримку – це може стати вирішальним фактором.

3. Сподіваюся, на Заході це розуміють. Ця стаття, яку ви згадуєте, та інші підштовхують Адміністрацію Байдена робити правильні речі. Опитування, проведене Чиказькою радою з міжнародних відносин, свідчить про сильну підтримку України серед американців. Воно не говорить про "втому від України". Близько 80% підтримують продовження санкцій проти Росії; 72% підтримують збройну та військову допомогу Україні. Це приголомшливі цифри.

4. Поворотним моментом може стати те, що російські сили відмовляться виконувати накази після того, як українські сили знищать їхні склади боєприпасів і командні центри, що, своєю чергою, наразить ці сили на вплив української артилерії. Важливо підтримувати високий моральний дух серед українців і знижувати моральний дух російської сторони. Росія має проблеми з утриманням свого персоналу для цієї війни. "Вагнер", як повідомляється, набирає в’язнів (найманців із російських в’язниць – ред.) для відправки на лінію фронту. Це не є ознакою виграшної стратегії.