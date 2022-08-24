Сьогодні проголошення незалежності України підтримало б 97% громадян – опитування

Сьогодні проголошення незалежності України підтримали б 97% громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 17-18 серпня.

Так, якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) зробили б це. Порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97%, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.

Також українці оцінили сьогоднішню ситуацію в країні вище середньої – 4,6 бала (за 7-бальною шкалою, де 7 – найвища сходинка). Це в 1,5 раза перевищує минулорічний показник (3,0). Майбутнє країни через 10 років оцінили у 6,4 бала з 7, що також значно перевищує замір минулого року (4,5). Водночас дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.

В групі "Рейтинг" зазначають, що абсолютна більшість опитаних ідентифікують себе як громадяни України (94%). Майже стільки ж – жителями свого регіону. Половина ідентифікують себе європейцями (близько 30% – ні). З "радянською людиною" ототожнюють себе майже 10%, натомість понад 80% – ні. Окрім того, європейцями себе частіше вважає молодь, а "радянською людиною" – старше покоління.

Комплексне дослідження різноманітних маркерів патріотизму українців проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках 17-го загальнонаціонального опитування в умовах війни. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.