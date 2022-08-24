У "ЛНР" окупанти розігнали мітинг родичів військовополонених

У окупованому Луганську родичі чоловіків, яккі потрапили в полон до ЗСУ влаштували мітинг.

Втім, акція тривала недового, її швидко розігнали.

Про це повідомляє sprotyv.mod.gov.ua.

У Луганську родичі полонених влаштували мітинг. Дружини та матері мобілізованих до арміїросійських окупантів солдат вимагали від окупаційної адміністрації відповіді стосовно стану перемовин щодо повернення з полону їхніх чоловіків.

Росіяни хутко розігнали мітинг й пригрозили жінкам наслідками в разі повторної спроби організувати мітинг.

Нагадаємо, що в ОРДЛО окупанти проводять мобілізацію. Чоловіків хапають на вулицях міста і кидають на передову для виявлення позицій ЗСУ.

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