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В "ЛНР" оккупанты разогнали митинг родственников военнопленных

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В "ЛНР" оккупанты разогнали митинг родственников военнопленных

Фото: Андрей Белецкий

В оккупированном Луганске родственники попавших в плен в ВСУ мужчин устроили митинг.

Впрочем, акция продолжалась недовой, ее быстро разогнали.

Об этом сообщает sprotyv.mod.gov.ua.

В Луганске родственники пленных устроили митинг. Жены и матери мобилизованных в армию русских оккупантов солдат требовали от оккупационной администрации ответа на состояние переговоров о возвращении из плена их мужей.

Россияне быстро разогнали митинг и пригрозили женщинам последствиями в случае повторной попытки организовать митинг.

Напомним, что в ОРДЛО оккупанты проводят мобилизацию. Мужчин хватают на улицах мифста и бросают на передовую для выявления позиций ВСУ.

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