В "ЛНР" оккупанты разогнали митинг родственников военнопленных

В оккупированном Луганске родственники попавших в плен в ВСУ мужчин устроили митинг.
Впрочем, акция продолжалась недовой, ее быстро разогнали.
Об этом сообщает sprotyv.mod.gov.ua.
В Луганске родственники пленных устроили митинг. Жены и матери мобилизованных в армию русских оккупантов солдат требовали от оккупационной администрации ответа на состояние переговоров о возвращении из плена их мужей.
Россияне быстро разогнали митинг и пригрозили женщинам последствиями в случае повторной попытки организовать митинг.
Напомним, что в ОРДЛО оккупанты проводят мобилизацию. Мужчин хватают на улицах мифста и бросают на передовую для выявления позиций ВСУ.
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