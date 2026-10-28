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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 28 октября: сколько баллов будет

Солнечная активность низкая, а геомагнитная активность ожидается спокойной.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 28 октября, магнитная буря немного слабеет и опустится в К-индекс 1,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Солнечная активность остается низкой, а геомагнитная обстановка скоро будет спокойной. В то же время, в конце прогнозируемого периода возможно усиление геомагнитной активности.

По прогнозу специалистов, это может быть связано с корональной дырой на Солнце, проходящей центральный меридиан звезды. Поток скоростного солнечного ветра от него может достигнуть Земли в конце прогнозируемого периода.

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