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Магнитная буря 28 октября: сколько баллов будет
Солнечная активность низкая, а геомагнитная активность ожидается спокойной.
В среду, 28 октября, магнитная буря немного слабеет и опустится в К-индекс 1,7 (зеленый уровень).
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Солнечная активность остается низкой, а геомагнитная обстановка скоро будет спокойной. В то же время, в конце прогнозируемого периода возможно усиление геомагнитной активности.
По прогнозу специалистов, это может быть связано с корональной дырой на Солнце, проходящей центральный меридиан звезды. Поток скоростного солнечного ветра от него может достигнуть Земли в конце прогнозируемого периода.
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