ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
880
Время на прочтение
2 мин

Эктор Хименес-Браво попал в скандал из-за Радиодиктанта: что возмутило украинцев

Повар подверг сомнению ценность языковой инициативы на фоне проблем в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво оказался под волной критики после неоднозначного сообщения о Радиодиктанте национального единства, которое неожиданно исчезло с его страницы в Threads.

Знаменитость поднял тему, которая вызвала оживленную дискуссию в Сети. Он подверг сомнению ценность популярной языковой инициативы на фоне экономических трудностей в Украине. Сообщение провисело недолго, однако пользователи успели сохранить его содержание. После этого в соцсетях стали выяснять, что именно стояло за публикацией. Одни раскритиковали ее автора, другие заподозрили ошибку команды, ведущей страницу повара. Нашлись и те, кто предположил, что высказывание могло быть саркастическим.

«А в чем суть радиодиктанта? Последние месяцы мы слышим о дефиците бюджета, остановке программ, поднятии налогов бизнеса, впереди сложная зима… Я искренне не понимаю, объясните, пожалуйста, в чем ценность. Без негатива», — говорилось в сообщении, которое приписывают Эктору.

Скриншот сообщения / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Скриншот сообщения / © instagram.com/hectorjimenezbravo

После удаления публикации обсуждение не утихло. Часть пользователей предположила, что контент-менеджер мог случайно обнародовать текст не на той странице. Другие обратили внимание на то, что сообщения в Threads от имени знаменитости порой кажутся им несвойственными его привычной манере общения.

«Я извиняюсь, а что это было?» — поинтересовалась пользовательница под ником yevheniia_kuzenkova, опубликовавшая скриншот.

Другие комментаторы также выразили сомнения в авторстве публикации и работе команды Эктора. Некоторые считают, что страница телеведущего ведется слишком активно, а часть сообщений и комментариев не соответствует его образу. В то же время, однозначного объяснения появления и удаления текста в приведенных сообщениях нет.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво показал себя в молодости до популярности и вспомнил, как на кухне мыла посуду.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie