Эктор Хименес-Браво попал в скандал из-за Радиодиктанта: что возмутило украинцев

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво оказался под волной критики после неоднозначного сообщения о Радиодиктанте национального единства, которое неожиданно исчезло с его страницы в Threads.

Знаменитость поднял тему, которая вызвала оживленную дискуссию в Сети. Он подверг сомнению ценность популярной языковой инициативы на фоне экономических трудностей в Украине. Сообщение провисело недолго, однако пользователи успели сохранить его содержание. После этого в соцсетях стали выяснять, что именно стояло за публикацией. Одни раскритиковали ее автора, другие заподозрили ошибку команды, ведущей страницу повара. Нашлись и те, кто предположил, что высказывание могло быть саркастическим.

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«А в чем суть радиодиктанта? Последние месяцы мы слышим о дефиците бюджета, остановке программ, поднятии налогов бизнеса, впереди сложная зима… Я искренне не понимаю, объясните, пожалуйста, в чем ценность. Без негатива», — говорилось в сообщении, которое приписывают Эктору.

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Скриншот сообщения / © instagram.com/hectorjimenezbravo

После удаления публикации обсуждение не утихло. Часть пользователей предположила, что контент-менеджер мог случайно обнародовать текст не на той странице. Другие обратили внимание на то, что сообщения в Threads от имени знаменитости порой кажутся им несвойственными его привычной манере общения.

«Я извиняюсь, а что это было?» — поинтересовалась пользовательница под ником yevheniia_kuzenkova, опубликовавшая скриншот.

Другие комментаторы также выразили сомнения в авторстве публикации и работе команды Эктора. Некоторые считают, что страница телеведущего ведется слишком активно, а часть сообщений и комментариев не соответствует его образу. В то же время, однозначного объяснения появления и удаления текста в приведенных сообщениях нет.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво показал себя в молодости до популярности и вспомнил, как на кухне мыла посуду.

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