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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Ектор Хіменес-Браво втрапив у скандал через Радіодиктант: що обурило українців

Кухар поставив під сумнів цінність мовної ініціативи на тлі проблем в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опинився під хвилею критики після неоднозначного допису про Радіодиктант національної єдності, який несподівано зник із його сторінки в Threads.

Знаменитість порушив тему, яка викликала жваву дискусію в Мережі. Він поставив під сумнів цінність популярної мовної ініціативи на тлі економічних труднощів в Україні. Допис провисів недовго, однак користувачі встигли зберегти його зміст. Після цього в соцмережах почали з’ясовувати, що саме стояло за публікацією. Одні розкритикували її автора, інші запідозрили помилку команди, яка веде сторінку кухаря. Знайшлися й ті, хто припустив, що висловлювання могло бути саркастичним.

«А в чому суть Радіодиктанту? Останні місяці ми чуємо про дефіцит бюджету, зупинку програм, підняття податків бізнесу, попереду складна зима… Я щиро не розумію, поясніть, будь ласка, в чому цінність. Без негативу», — йшлося в дописі, який приписують Ектору.

Скриншот допису / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Скриншот допису / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Після видалення публікації обговорення не вщухло. Частина користувачів припустила, що контент-менеджер міг випадково оприлюднити текст не на тій сторінці. Інші звернули увагу на те, що дописи в Threads від імені знаменитості часом здаються їм невластивими його звичній манері спілкування.

«Я вибачаюся, а що це було?» — поцікавилася користувачка під ніком yevheniia_kuzenkova, яка опублікувала скриншот.

Інші коментатори також висловили сумніви щодо авторства публікації та роботи команди Ектора. Дехто вважає, що сторінку телеведучого ведуть надто активно, а частина дописів і коментарів не відповідає його образу. Водночас однозначного пояснення появи та видалення тексту в наведених повідомленнях немає.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво показав себе в молодості до популярності і згадав, як на кухні мив посуд.

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