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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 28 жовтня: скільки балів буде

Сонячна активність низька, а геомагнітна активність очікується спокійною.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 28 жовтня, магнітна буря трохи слабне і опуститься до К-індексу 1,7 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Сонячна активність залишається низькою, а геомагнітна обстановка найближчим часом буде спокійною. Водночас наприкінці прогнозованого періоду можливе посилення геомагнітної активності.

За прогнозом фахівців, це може бути пов’язано з корональною дірою на Сонці, яка проходить центральний меридіан зорі. Потік швидкісного сонячного вітру від неї може досягти Землі наприкінці прогнозованого періоду.

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