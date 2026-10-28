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Магнітна буря 28 жовтня: скільки балів буде
Сонячна активність низька, а геомагнітна активність очікується спокійною.
У середу, 28 жовтня, магнітна буря трохи слабне і опуститься до К-індексу 1,7 (зелений рівень).
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Сонячна активність залишається низькою, а геомагнітна обстановка найближчим часом буде спокійною. Водночас наприкінці прогнозованого періоду можливе посилення геомагнітної активності.
За прогнозом фахівців, це може бути пов’язано з корональною дірою на Сонці, яка проходить центральний меридіан зорі. Потік швидкісного сонячного вітру від неї може досягти Землі наприкінці прогнозованого періоду.
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