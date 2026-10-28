Не ждите сильных морозов: когда пора укрывать розы, чтобы они пережили зиму

Розы. / © ТСН

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Чтобы кусты роз успешно пережили зиму, важно подготовить растения и позаботиться о защите от морозов. Следует утеплить кусты. В то же время, спешить с этим не стоит: под слишком ранним укрытием розы могут выпревать, а во время оттепели — преждевременно просыпаться.

Когда укрывать розы осенью и как делать читайте в материале ТСН.ua.

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Садоводы подчеркивают, что важно не ориентироваться только на календарь. Обычно розы начинают готовить к зимнему укрытию после нескольких заморозков, когда растения постепенно переходят в состояние покоя. Не стоит накрывать кусты при первом незначительном понижении температуры. Легкие осенние заморозки помогают растениям закалиться и подготовиться к зимнему покою.

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Впрочем, конкретные сроки работ зависят от региона, сорта, влажности и погодных условий конкретного года.

Как укрывать разные виды роз

Садоводы объясняют, что не все розы нуждаются в одинаковой защите. Прежде всего следует учитывать морозостойкость сорта и условия, при которых растет куст.

Чайно-гибридные розы

Многие современные сорта этой группы чувствительны к сильным морозам. Им может понадобиться окучивание основания и дополнительное каркасное укрытие.

Плетистые розы

Длинные побеги желательно оградить от холодного ветра. Если сорт и конструкция куста позволяют, побеги аккуратно снимают с опоры, пригибают к земле и укрывают. Если сделать это невозможно, можно использовать обертывание дышащим материалом и защитить основание куста.

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Парковые и морозостойкие кустовые розы

Выносливые сорта часто переносят зиму с минимальной защитой. В зависимости от местного климата может быть достаточно окучивания основания и защиты от сильного ветра.

Молодые розы

Растения первого года после посадки нуждаются в особом внимании, ведь еще не успели хорошо укорениться. Способ укрытия следует подбирать в соответствии с сортом и прогнозируемыми зимними температурами.

Когда укрывать розы

Ориентировочно в Украине укрытие роз проводят в конце октября — ноябре. В более холодных регионах это может понадобиться раньше, а на юге — позже, в зависимости от погоды.

Для большинства роз ориентиром являются стойкие ночные температуры примерно –5°C, когда легкие морозы уже стали регулярными, а длительного потепления в прогнозе нет.

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Кроме того, важно учитывать несколько признаков: ночные заморозки повторяются, растения прекратили активный рост; большинство листьев пожелтело или опало, почва еще не промерзла на значительную глубину.

Если розы укрыть слишком рано, повышенная влажность и тепло могут повлечь за собой выпревание побегов и развитие грибковых болезней. Если же затянуть к сильному промерзанию земли, будет сложнее окучить кусты и защитить их основание.

Следует также помнить, что не все розы нуждаются в одинаковом укрытии. Некоторые морозостойкие парковые и кустовые сорта переносят зиму лучше, чем чайно-гибридные розы, часто нуждающиеся в дополнительной защите.

Чем укрывать розы на зиму

Материал для укрытия следует выбирать с учетом сорта розы, строгости зимы и влажности на участке. Главная задача — защитить растение от мороза и резких перепадов температуры, но не создать внутри чрезмерную влажность.

Для зимней защиты подойдут:

Агроволокно — воздухопроницаемый материал, который можно натянуть на каркас над кустом. Он помогает оградить растение от ветра и холода. В холодных регионах используют более плотное агроволокно или несколько слоев, если это нужно.

Сухие листья могут использоваться как дополнительный утеплитель, но желательно брать здоровые листья и защищать их от намокания.

Солома или хвойные ветки - подходят для дополнительного утепления при условии, что материал не переувлажняется и не уплотняется вокруг побегов.

Сухой грунт или зрелый компост: ими окучивают основание куста, защищая корневую шейку и место прививки.

Для многих роз, нуждающихся в дополнительной защите, практическим решением является каркас из дуг или другой прочной конструкции, покрытый агроволокном. Между побегами и материалом желательно покинуть воздушное пространство.

Не следует плотно обматывать куст полиэтиленовой пленкой без вентиляции. Под ней может накапливаться конденсат, особенно во время оттепелей, что повышает риск выпревания и развития болезней.

Весной розы нужно открывать постепенно, когда сильные морозы отступают, а температура становится более стабильной. Не стоит сразу убирать всю защиту после первых теплых дней. Сначала можно обеспечить проветривание укрытия, затем постепенно снимать материалы, следя за прогнозом погоды.

Напомним, мы писали о шести шагах для подготовки кустов пионов к зиме и их роскошного цветения весной.

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