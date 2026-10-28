«Россия становится неинтересной»: Портников объяснил, почему Китай не готов содержать Кремль

Дональд Трамп, Путин и Си Цзиньпин / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в договоренностях с Путиным, однако не воспринимает себя как младший партнер российского диктатора.

Об этом политический обозреватель Виталий Портников рассказал в эфире Эспрессо, анализируя возможные отношения между Дональдом Трампом, Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

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По словам журналиста, интересы России и Китая отчасти совпадают в контексте противостояния с Соединенными Штатами. Однако экономические интересы Пекина гораздо шире, чем сотрудничество с Москвой.

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Китай заинтересован в поставке дешевых российских нефти и газа, но в то же время зависит от доступа к американскому и европейскому рынкам.

«Если нет дешевого газа, Россия становится неинтересной», — отметил Портников.

Он обратил внимание на то, что Москва и Пекин до сих пор не согласовали окончательные условия поставки газа по газопроводу «Сила Сибири». Китай стремится получать российский газ по выгодным для себя ценам и не готов платить за него по международным тарифам.

Портников также объяснил, что американский президент не будет воспринимать себя как подчиненный партнер российского диктатора. По мнению обозревателя, Трамп убежден в собственном лидерстве, в частности, учитывая экономический и военный потенциал США.

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«Трамп может способствовать Путину, но не видит себя младшим партнером. Он считает, что он главный в этой тройке», — объяснил журналист.

Отдельно политический обозреватель обратил внимание на отношение спецпосланника президента США Стива Виткоффа к Путину.

По мнению Портникова, Виткофф может рассматривать Россию, прежде всего, как источник потенциальной прибыли. Журналист предположил, что финансовые интересы могут объяснять благосклонное отношение американского представителя к российскому руководителю.

«Виткофф видит в Путине мешок с деньгами», — заявил Портников.

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Портников также отметил различия между политическими системами России и западных стран. По его словам, российское руководство не понимает принцип независимости судебной власти, когда решения судов не зависят от политической воли руководства государства.

«Они считают, что весь мир устроен так же, как Россия, что просто люди играют. А на самом деле это все декорация. Они искренне в этом уверены», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и диктатор Путин поставили лидера Китая Си Цзиньпина в неловкое положение, выразив заинтересованность в трехстороннем саммите.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай имеет достаточно рычагов влияния на Россию, чтобы побудить Кремль прекратить войну против Украины.

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