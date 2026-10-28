Арктическое похолодание уже на подходе: когда в Украине возможен первый снег

Похолодание / © ТСН

Реклама

В начале ноября погода в Украине начнет резко меняться: теплый октябрь уступит место похолоданию, а с севера начнет поступать арктический воздух. После 4 ноября синоптики уже допускают первый эпизод предзимья – с температурой около 0° и снегом и мокрым снегом.

Об этом сообщил руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Реклама

По его словам, температурная аномалия октября не может продолжаться бесконечно. В ближайшее время ожидаются два периода похолодания, после которых погода вернется поближе к климатической норме.

Реклама

До конца октября существенных изменений не будет. В Черкасской области прогнозируют преимущественно облачную погоду с небольшими дождями. Ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15°.

Арктический воздух начнет прорываться на юг

Первая волна охлаждения ожидается уже 1 ноября. Черноморский циклон, который будет смещаться над восточными районами Украины, приведет к снижению температуры.

В Черкасской ночью прогнозируют 3–5° тепла, днем — 9–11°. Ветер сменится северным и усилит чувство холода.

В начале новой рабочей недели атмосферная циркуляция перестроится еще больше.

Реклама

«Над Великобританией разместится новый блокирующий антициклон. Черкасщина будет находиться на его восточной периферии, где будет беспрепятственно поступать воздух из Арктики», — пояснил Постригань.

Арктический холод начнет продвигаться дальше на юг — к еще теплым южным морям. Это может спровоцировать образование активных, насыщенных влагой циклонов. В то же время, их точную траекторию пока прогнозировать рано.

После 4 ноября прогнозируют первый снег

По предварительным оценкам, после 4 ноября возможно первое ощутимое проявление предзимья.

"Большинство прогностических центров сходятся в прогнозах, что после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья с температурой около 0° и осадками в виде снега и мокрого снега", - сообщил синоптик.

Реклама

В то же время Постригань подчеркнул, что первые зимние проявления в ноябре не являются аномалией. Насколько продолжительным будет похолодание в этом году, будет зависеть от дальнейшего развития атмосферных процессов.

"В тренде более теплые вещи, осень входит в прохладную фазу", - подытожил он.

Погода в Украине — что прогнозируют синоптики

Октябрь в Украине был теплее климатической нормы на 3–7°, однако уже с 31 октября в страну начнет поступать холодный воздух. По прогнозу синоптикини Укргидрометцентра Натальи Птухи, с 1 ноября температура ночью будет опускаться до +1–6°, а днем в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается +5–10°.

В высокогорье Карпат снег уже выпал. 27 октября на горе Поп Иван зафиксировали -4°C и небольшой снег.

В то же время, для большинства равнинных регионов в ближайшее время зимних осадков синоптики не прогнозировали. Исключением остаются Карпаты, где снег в конце октября является обычным явлением.

Новости партнеров

Новости партнеров