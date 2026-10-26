Действительно ли Fire Point прекращает производство ракет "Фламинго": в компании объяснили

Ракета Фламинго / © Associated Press

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Украинская компания Fire Point не останавливала изготовление крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и не намерена, а заявления об отмене проекта являются следствием вырванного из контекста видео.

Об этом свидетельствуют разъяснения CEO Fire Point Ирины Терех в соцсети X и пишет Гордон.

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Fire Point объяснила, прекращает ли производство ракет «Фламинго»

Слухи в соцсетях возникли из-за вырезанного отрывка из интервью Терех для проекта Dronex.ua от 20 июля. В ролик не попал вопрос журналиста о том, планирует ли компания разрабатывать другие версии крылатых ракет (кроме FP-5).

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Ответ руководительницы об отсутствии таких планов пользователи ошибочно восприняли как отказ от производства ракет Фламинго.

Ирина Терех объяснила, что крылатая ракета создавалась как параллельный проект при более сложной разработке баллистического вооружения.

«Мы выжимали лучшее из тех обстоятельств, в которых мы работали. Баллистику мы начали разрабатывать до крылатой ракеты, но это определенный итерационный путь, сложный и небыстрый. И мы решили: „Давайте, пока мы делаем это, мы сделаем что-то проще, что нам уже понятнее и на что у нас есть больше опыта“. Так появилась „Фламинго“», — отметила Терех.

Глава компании также прокомментировала реальное назначение и эффективность этой разработки.

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«Я думаю, что она гораздо важнее была как политический стейтмент, чем как некая „супер-пупер вундервафля“. Ставки „супер-пупер вундервафли“ на нее никогда не делались. На нее делались ставки показать нашему врагу, что мы его можем достать там, где он нас не ждет. И, собственно, с этой функцией она отлично справляется», — подчеркнула СЕО Fire Point.

В ответ на упреки в Сети Терех обнародовала видео с полным вопросом и подчеркнула, что компания продолжает улучшать FP-5 и направляет основные усилия на две модели баллистических ракет. Она также отметила, что все разработки производятся без привлечения государственных средств.

«На разработку каждой из моделей наших продуктов государство потратило ноль гривен ноль копеек, это касается и FP-1, и FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9 и в дальнейшем будет касаться всех дальнейших разработок. Это нетипичный подход, но это наш дополнительный вклад в страну», — добавила Ирина Терех.

Разработки Fire Point — последние новости

Напомним, после скандала вокруг инициативы MILFtech, компания Fire Point предложила необычное решение для борьбы с морозами. В компании говорят, что защищают электронику и камеры дронов от температуры -20 ° C обычным украинским салом.

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Ранее сообщалось, что Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 по территории России.

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