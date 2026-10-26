Вице-президент США Венс резко высказался о Путине и вспомнил 2022 год

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс упомянул о резком росте цен на газ после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Он заявил, что удорожание энергоносителей происходит всякий раз, когда «какой-то мелкий диктатор решает устроить истерику».

Об этом говорилось в речи Венса 26 октября в Монтане.

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«Помните, в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину и цены на газ резко взлетели? Цены на газ взлетают каждый раз, когда какой-нибудь мелкий диктатор решает устроить истерику», — сказал Венс.

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Так, американский вице-президент провел параллель между российским вторжением в Украину и влиянием политических кризисов на мировые энергетические рынки.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Украина и Россия согласились на переговоры по завершению войны. В то же время, он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

Ранее Вашингтон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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