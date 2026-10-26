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Віцепрезидент США Венс різко висловився про Путіна та згадав 2022 рік
Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав Путіна «дрібним диктатором» і згадав, як після вторгнення Росії до України 2022 року різко зросли ціни на газ.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс згадав про різке зростання цін на газ після повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року. Він заявив, що здорожчання енергоносіїв відбувається щоразу, коли «якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику».
Про це йшлося у промові Венса 26 жовтня в Монтані.
«Пам’ятаєте, 2022 року, коли Росія вторглася до України і ціни на газ різко злетіли? Ціни на газ злітають щоразу, коли якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику», — сказав він.
Так американський віцепрезидент провів паралель між російським вторгненням до України та впливом політичних криз на світові енергетичні ринки.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Україна та Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.
Раніше Вашингтон вимагав від президента України Володимира Зеленського припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.