Режим припинення вогню в Олешках: ЗСУ розпочинають гуманітарну операцію / © antikor.com.ua

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В окупованих Олешках Херсонської області розпочинається гуманітарна операція. З третьої ночі 27 жовтня за київським часом Сили оборони запроваджують там режим припинення вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі наголосили, що режим тиші встановлюють виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.

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Окрім цього, командування звернулося до громадян із важливим закликом щодо інформаційної гігієни під час проведення операції:

Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Будьте особливо обачними щодо новин, які отримуєте та поширюєте.

Не поширюйте чутки та неперевірені дані про деталі, маршрути, час та місця пересування гуманітарних колон або цивільного населення.

«Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги жителям Олешок та забезпечать виконання відповідних рішень для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян», — запевнили у Генштабі.

Що відомо про перемир’я в Олешках

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія погодили час початку припинення вогню для гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп ініціювала переговори між Україною та РФ щодо локального припинення вогню в Олешках.

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Крім того, Володимир Зеленський розкрив, як Москва може використати евакуацію людей з Олешок для провокації.

Голодомор в Олешках

Нагадаємо, у Bild повідомили, що в окупованих Олешках стрімко погіршується гуманітарна ситуація: запаси їжі вичерпуються, а виїхати з міста практично неможливо.

Ще у травні повідомлялося, що в Олешках люди масово гинуть від голоду. Вони не мають що їсти, а спроби доправити бодай хліб завершуються загибеллю цивільних.

Ситуація з продовольством в Олешках залишається критичною. Місто фактично ізольоване, а можливості для виїзду цивільних вкрай обмежені.

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