"Підриваються на мінах у пошуках хліба": шокувальна правда про голод і порятунок цивільних в Олешках

Відбирають їжу у голодних: в окупованих Олешках росіяни «полюють» на гумдопомогу, яку ЗСУ скидають з дронів / © Дмитро Лубінець

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В окупованих Олешках на Херсонщині росіяни відбирають у знесилених місцевих мешканців їжу, яку скидають українські дрони.

Про це повідомила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, передає «24 канал».

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За її словами, в Олешках було багато локацій, куди українські військові скидали продукти з дронів. Росіяни, звісно ж, намагалися цьому завадити — вони не лише хотіли збити дрони, а й відбирали їжу. Також були випадки, коли продукти падали до зон, які росіяни замінували або які прострілюються.

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Водночас деякі мешканці все ж змогли знайти та забрати передані їм продукти.

«Дійсно вдалося провести цю блискавичну операцію (йдеться про операцію, про яку стало відомо 27 вересня, коли ЗСУ дронами доставили близько 4 тонн продуктів — Ред.). Одразу скажу, що це не вперше, коли українські військові скидали людям продукти. Такі операції проводять системно, просто ця була дійсно масштабною», — розповіла журналістка.

Ситуація з продовольством в Олешках залишається критичною. Місто фактично ізольоване, а можливості для виїзду цивільних вкрай обмежені.

Люди, яким вдається залишити місто пішки, можуть долати десятки кілометрів, щоб дістатися незаблокованих населених пунктів і придбати їжу. Деякі намагаються таким чином продовжити рух і вже не повертаються назад. За словами Вірлич, неодноразово були випадки, як люди підривалися на мінах або натрапляли на ворога, коли виходили пішки з Олешок.

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Раніше голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що росіяни не давали змоги постачати продукти до Олешків ще від 26 травня, тому місцеві жителі голодували.

Раніше про те, що росіяни в Олешках збивають дрони з їжею для цивільних, а продукти забирають собі, повідомили в ISW.

Нагадаємо, у Bild повідомили, що в окупованих Олешках стрімко погіршується гуманітарна ситуація: запаси їжі вичерпуються, а виїхати з міста практично неможливо.

Ще у травні повідомлялося, що в Олешках люди масово гинуть від голоду. Вони не мають що їсти, а спроби доправити бодай хліб завершуються загибеллю цивільних.

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