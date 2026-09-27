«Одна з наймасштабніших операцій»: ЗСУ доставили їжу до окупованих Олешок

ЗСУ доставили продукти в Олешки

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Українські військові за допомогою дронів скинули в тимчасово окуповані Олешки близько 4000 кілограмів продуктів на 100 локацій. У скрутному становищі в місті опинилися приблизно дві тисячі місцевих жителів, серед яких майже 50 дітей. Цивільне населення позбавлене доступу до їжі, питної води й електропостачання, а росіяни блокують будь-які спроби людей залишити захоплене місто.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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ЗСУ скинули дронами їжу людям в Олешках: подробиці

Як зазначив керівник ОВА, заради підтримки цивільних, які змушені виживати в умовах голоду й того, що створила РФ в окупації, ЗСУ системно використовують безпілотники, аби скидати їжу.

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Від березня постачання продуктів через Дніпро дронами проводяться у співпраці з підрозділом 11-ї бригади Національної гвардії України та військовослужбовцями 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен».

«Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою „Грім“, 34-ю бригадою морської піхоти „Борисфен“, підрозділом „Болгаричі“ 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста», — розповідає Прокудін.

Водночас росіяни всіляко перешкоджають логістиці українських сил, адже намагаються збити дрони з вантажами, крадуть або перепродують їжу, розраховану на дітей і людей похилого віку.

Крім того, окупанти застосовують репресії проти місцевих мешканців — за отримання гуманітарних пакунків цивільних затримують, кидають у підвали, б’ють і піддають насильству.

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Очільник області наголосив, що штучне створення голоду та блокування допомоги є воєнними злочинами, які не мають строку давності, а всі причетні понесуть за це відповідальність.

«Дякую нашим Захисникам та Захисницям за цю ризиковану роботу, а партнерам — за надане продовольство. Ми продовжимо докладати всіх зусиль, аби допомогти жителям Олешок», — додав Прокудін.

Дата публікації 14:42, 27.09.26 Гуманітарна допомога дронами для окупованих Олешок

Росіяни морять голодом людей в Олешках: що відомо

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині близько 6 тисяч цивільних мешканців опинилися у повній блокаді. У місті немає електрики, газу, водопостачання та працюючих магазинів, дороги заміновані, а єдиний районний заклад охорони здоров’я функціонує лише кілька днів на тиждень. Місцеві жителі потерпають від катастрофічного голоду і змушені варити бур’ян, щоб вижити.

За даними міністра у справах громад, територій та ВПО Віталія Безгіна, у місті досі перебувають 47 дітей (за іншими даними — близько 200), які позбавлені доступу до навчання та лікування. Україна намагається підтримувати жителів за допомогою безпілотників, що доставляють їжу, і порушує питання цієї гуманітарної катастрофи на міжнародному рівні. Гуманітарний коридор потенційно може проходити лише через окуповану територію.

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Місто зазнає щоденних обстрілів артилерією, дронами та касетними боєприпасами. Волонтери ведуть списки загиблих, які щодня поповнюються — наразі у них вже понад 1200 осіб. Люди гинуть від атак безпілотників та підривів на мінах, перебуваючи на вулиці або під час спроб дістати харчі із сусідніх сіл.

Окупаційна влада забороняє ховати жертв обстрілів і насильницької смерті без висновку судмедексперта, доступу до якого в місті немає, дозволяючи поховання лише тих, хто помер природною смертю. Через цю заборону та як інструмент психологічного тиску тіла місяцями лежать просто неба на вулицях або складаються у морзі без електрики.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Генасамблеї ООН закликав міжнародну спільноту натиснути на РФ для допуску гуманітарних вантажів. Зі свого боку, Кремль визнав критичну ситуацію та проблеми з постачанням продовольства й ліків в Олешках, але традиційно звинуватив у цьому українську сторону.

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