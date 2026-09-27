Що люди бачать перед смертю: лікар хоспісу розповів про незвичайні видіння пацієнтів

Очі / © Pixabay

Реклама

Люди перед смертю можуть бачити уві сні померлих близьких або навіть домашніх тварин. Лікар хоспісу Кріс Керр, який майже три десятиліття працює з невиліковно хворими пацієнтами, розповів, що такі переживання стають частішими в останні дні та тижні життя.

Про це Керр розповів Опрі Вінфрі в її подкасті, пише Unilad.

Реклама

Що люди бачать перед смертю

За словами лікаря, пацієнти, які наближаються до кінця життя, дедалі більше часу проводять уві сні. Саме під час цього стану вони можуть бачити людей, які вже померли. Керр називає такі переживання «відвідуваннями» та зазначає, що вони можуть бути ознакою наближення смерті.

Реклама

«Це ознака того, що ти дуже близько до кінця», — сказав лікар.

За його словами, такі епізоди стають яскравішими та частішими в міру того, як людина наближається до смерті.

Чому лікар не називає це звичайними снами

Керр наголошує, що самі пацієнти часто не сприймають ці переживання як звичайні сни.

«Вони не схожі на сни, і в них немає символізму, вони не метафори», — пояснив він.

Реклама

За словами лікаря, люди описують побачене надзвичайно чітко та часто переконані, що справді зустріли когось, кого вже немає серед живих.

Керр зазначив, що за 27 років роботи жоден його пацієнт не запитував, що саме може символізувати таке видіння.

«Це засновано на реальних подіях, реальних людях. Це згадується з абсолютною ясністю», — сказав лікар.

Водночас Керр не стверджує, що такі переживання є доказом надприродного. Він описує те, про що розповідають його пацієнти наприкінці життя.

Реклама

Що бачать діти перед смертю

За словами лікаря, у дітей такі переживання можуть мати інший характер. Багато маленьких пацієнтів просто не встигли втратити близьких людей, тому не можуть бачити померлих родичів так, як це часто описують дорослі. Натомість діти можуть бачити домашніх тварин або інших важливих для них людей.

«Тварина повертається з тим самим значенням», — пояснив Керр, маючи на увазі, що улюбленець може давати дитині таке саме відчуття безпеки та втіхи, яке дорослому дає образ померлого родича.

Лікар також розповів про маленьку пацієнтку, яка уявляла себе всередині замку, який сама для себе побудувала. Вона називала його просто «безпечним місцем».

Керр зазначив, що діти інакше сприймають межу між уявним і реальним та мають менше понять для опису смерті й остаточності.

Водночас, за його спостереженнями, вони можуть досить чітко усвідомлювати, що перебувають наприкінці життя.

«Вони часто дуже чітко розуміють, що перебувають наприкінці свого життя», — сказав лікар.

Нагадаємо, чоловік після 7 хвилин зупинки серця описав дивні видіння. Жодного білого світла він не бачив.

Новини партнерів

Новини партнерів