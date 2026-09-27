Що ховається під кригою Антарктиди: вчені знайшли сліди світу, якого давно не існує

Антарктида / © unsplash.com

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Під кригою Антарктиди можуть ховатися сліди давньої Гондвани — суперконтиненту, який існував сотні мільйонів років тому. Геологи з Австралійського національного університету знайшли докази, що частина мінералів із морських відкладень навколо Антарктиди могла походити саме з цього стародавнього материка.

Про це повідомляє видання Futurism.

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Антарктида може зберігати фрагменти Гондвани

Гондвана — це величезний масив суші, до складу якого колись входили території сучасних Африки, Південної Америки, Антарктиди, Австралії та Індійського субконтиненту.

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Вважається, що Гондвана формувалася приблизно 650–450 мільйонів років тому. Нове дослідження, опубліковане в журналі Earth and Planetary Science Letters, свідчить про те, що Антарктида могла містити значну кількість матеріалу цього давнього суперконтиненту.

Чому вчені шукали сліди Гондвани в океані

Відтворити вигляд Гондвани непросто: за сотні мільйонів років більшість стародавніх гірських порід зазнала ерозії. Тому дослідники вирішили не шукати докази безпосередньо під антарктичним льодовиковим щитом.

Натомість вони проаналізували циркони з океанічних відкладень. Ці мінерали містять уран і торій, завдяки чому їхній вік можна визначити за радіоактивним розпадом. Таким чином, циркони фактично працюють як своєрідні геологічні «годинники», що зберігають інформацію про час формування породи.

Проаналізувавши такі зерна, науковці змогли простежити їхнє походження та отримати уявлення про те, якою могла бути Антарктида під час формування Гондвани.

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Майже половина цирконів може походити з Антарктиди

Результати дослідження виявилися показовими. За даними вчених, близько 46% детритових цирконів у глобальній базі даних за період від початку кембрію до завершення кембрійського вибуху могли походити з Антарктиди. Серед цирконів високого тиску ця частка становила близько 55%.

На думку дослідників, це свідчить про значний внесок Антарктиди у формування геологічного матеріалу Гондвани.

До чого тут кембрійський вибух

Особливо цікавим є час, до якого належать отримані дані. Він збігається з кембрійським вибухом — періодом приблизно 540 мільйонів років тому, коли у викопному літописі Землі спостерігається різке збільшення різноманіття живих організмів.

Саме тому стародавні гори та суперконтиненти цікавлять учених не лише з погляду геології.

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Гірські системи здатні впливати на клімат: змінювати рух повітряних мас, розподіл опадів і вивітрювання порід. А зміни клімату, своєю чергою, можуть впливати на умови існування та розвитку життя.

Тож дослідження давньої Антарктиди може допомогти краще зрозуміти, якою була Земля в період великих змін у розвитку життя.

Пів мільярда років тому Антарктида була зовсім іншою

Сьогодні Антарктиду важко уявити без криги, низьких температур і суворого клімату. Однак сотні мільйонів років тому цей регіон мав зовсім інший вигляд.

На його території могли існувати масштабні гірські системи, які формувалися під час об’єднання частин Гондвани.

Ще раніше вчені висували припущення, що приблизно пів мільярда років тому під час формування Гондвани могли виникнути гірські хребти, співмірні за масштабами із сучасними Гімалаями.

Нове дослідження дає додаткові геологічні дані для реконструкції цього давнього світу.

Що вчені планують досліджувати далі

Дослідники можуть продовжити вивчення цирконів, щоб точніше визначити, де саме під антарктичною кригою розташовані фрагменти давньої Гондвани.

Отримані дані також можуть допомогти вдосконалити моделі клімату давньої Землі та зрозуміти, яку роль відігравали суперконтиненти й гірські системи в умовах, за яких розвивалося життя.

Антарктида досі залишається одним із найменш досліджених регіонів планети. Тож її підлідний ландшафт може зберігати чимало свідчень про Землю, якою вона була сотні мільйонів років тому.

Раніше повідомляли, що вчені показали справжні масштаби суперконтиненту Гондвана, який міг бути справжнім гігантом стародавньої Землі.

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