Його частини знайшли по всьому світу: учені показали справжні масштаби суперконтиненту Гондвана

Гондвана займала до 80% суші Землі — нове дослідження / © Getty Images

Реклама

Учені відтворили масштаби стародавньої Гондвани, яка існувала близько 550 мільйонів років тому. Нові дані свідчать, що суперконтинент був значно більшим, ніж вважалося раніше, і міг охоплювати близько 80% тодішньої суші Землі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Гондвана об’єднувала території, на яких сьогодні розташовані Південна Америка, Африка, Аравія, Мадагаскар, Індія, Австралія та Антарктида. Раніше вчені оцінювали її площу приблизно у 64% від усієї суші та 19% від загальної поверхні планети.

Реклама

Однак автори нового дослідження дійшли висновку, що попередні розрахунки не враховували частину давніх фрагментів земної кори. Вони погано збереглися та нині приховані в молодших гірських структурах, через що їх було складно ідентифікувати та пов’язати з Гондваною.

Що вдалося знайти вченим

Команда фахівців Китайської академії геологічних наук під керівництвом Тао Ванга проаналізувала геохімічні дані про 25 346 магматичних порід, зібрані дослідниками з різних країн світу.

У результаті науковці виявили фрагменти, які колись могли бути частиною Гондвани, на території сучасних Південно-Східної Азії, Центральної Європи та південного сходу Північної Америки.

Давно втрачений суперконтинент Гондвана. Фото: V West A Wang Tao et al., 2026. Science Advances

Після врахування цих ділянок частка Гондвани зросла приблизно до 80% суші Землі того часу. Lослідники називають і цю оцінку консервативною, оскільки деякі компоненти досі не враховані.

Реклама

Це має значення для давньої суперечки щодо того, чи можна вважати Гондвану повноцінним суперконтинентом. Загальноприйнятим порогом для такого статусу вважають близько 75% континентальної суші. За новими підрахунками Гондвана його перевищувала.

Давно втрачений суперконтинент Гондвана. Фото: V West A Wang Tao et al., 2026. Science Advances

Гондвана могла вплинути на розвиток життя

Розміри стародавнього масиву також можуть допомогти пояснити процеси, що відбувалися на Землі приблизно 550–500 мільйонів років тому. Саме на цей період припадає кембрійський вибух — різке збільшення різноманіття складних форм життя близько 541 мільйона років тому.

Учені зазначають, що цикли утворення та розпаду суперконтинентів могли впливати на рівень моря, процеси в мантії Землі та склад атмосфери. Раніше Гондвану вважали недостатньо великою для такого масштабного впливу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за прогнозами науковців, до 2100 року посушливі зони розширяться на понад 40% суші Землі, охопивши додаткову територію розміром із цілий Алжир.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів