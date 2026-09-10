Майже половина українських підлітків не вміє нормально читати: шокувальні результати PISA

Підлітки в Україні мають проблеми з читанням / © Pexels

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В українських дітей помітили серйозні проблеми з освітою. Зокрема, підлітки мають проблеми з читанням та розумінням тексту. Масштаб ситуації по всій країні справді вражає.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025.

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Майже половина 15-річних підлітків мають проблеми з читанням

Якість знань українських школярів залишається на рівні 2022 року. До показників 2021 року — до пандемії коронавірусу та початку повномасштабної війни — наразі повернутися не вдалося. У межах дослідження якості освіти PISA перевіряли вміння підлітків застосовувати отримані знання в реальному житті.

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Загалом у тестуванні взяли участь майже 9 тисяч 15-річних українських учнів та студентів із 297 навчальних закладів у 17 областях країни.

Найбільше занепокоєння фахівців викликає стан читацької грамотності: майже 45% українських підлітків не змогли здолати базову позначку. Ці діти зазвичай спроможні зчитати лише буквальний зміст коротких та простих текстів. Водночас виявлення неочевидних зв’язків, сприйняття складних смислових структур чи формулювання власного висновку стають для багатьох з них непосильним завданням.

Необхідну базу з читання — другий рівень — продемонстрували 55% школярів, набравши для країни середній результат у 418 балів. Вони вже впевнено визначають провідну думку, знаходять необхідні факти у тексті та зв’язують фрагменти між собою.

А от найвищих щаблів майстерності досяг лише 1% підлітків. Такий високий показник означає вміння критично оцінювати надійність джерел, помічати маніпуляції та упередженість авторів, а також вільно аналізувати суперечливі матеріали.

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Крім того, дослідження зафіксувало відчутний гендерний розрив у читанні: дівчата суттєво випередили хлопців, набравши в середньому 434 бали проти 402.

Є виклики і з іншими предметами. З математики середній бал України становить 431: базову межу пройшли 54% підлітків, тоді як 46% із завданнями не впоралися.

Трохи кращі справи у природничо-науковій сфері — 448 балів у середньому за країною. Тут мінімальну норму виконали 65% школярів, а 35% залишилися поза нею.

Головне позитивне спостереження аналітиків — відсутність статистично значущого погіршення знань порівняно з 2022 роком за всіма трьома напрямами. Падіння результатів наразі вдалося пригальмувати, хоча освітній провал щодо рівня 2018 року досі залишається глибоким.

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2018 року показники України були помітно вищими: 466 балів із читання (проти нинішніх 418), 453 бали з математики (проти 431) та 469 балів з природничих наук (проти 448).

Через пандемію коронавірусу та війну освітні втрати українських дітей залишаються вкрай великими.

Зміни у дитсадочках з 2026 року

Нагадаємо, від вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для дітей віком 5–6 років у закладах дошкільної освіти. За даними заступниці міністра освіти і науки Анастасії Коновалової, до цього нововведення вже готові понад 75% українських дитсадків.

Заняття зможуть проводити вихователі з відповідними дипломами, залучені вчителі шкіл, приватні заклади або ФОП. У разі відсутності фахівця в громаді навчання організують дистанційно: педагог викладатиме онлайн, а вихователь залишатиметься з дітьми в групі.

Головна мета ініціативи — не забезпечити вільне володіння мовою, а зацікавити нею дитину, пояснити її призначення та надати базові знання для подальшого навчання в школі.

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