"Діти базових понять не знають": просте завдання з математики на НМТ-2026 шокувало Мережу

Іспит / © Freepik

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Одне з базових завдань з математики на НМТ 2026 року спричинило жваві дискусії в соцмережах. Репетиторка пані Аліса продемонструвала базові приклади, які абітурієнти мають розв’язати під час іспиту. Серед них — завдання на знаходження кореня рівняння.

Про це педагогиня написала у Threads.

Пані Аліса зауважила, що такі приклади належать до найпростіших завдань на іспиті, які мали б без труднощів розв’язувати школярі. Водночас педагогиня наголосила: хоча самі питання нескладні, через стрес і незвичні умови тестування навіть із ними можна не впоратися.

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«Крім таких простих є ще складніші, звичайно, з геометричними фігурами, логарифмами і т. д. Але частина дітей психологічно не готові до іспитів, а частина не вчилася з різних причин і просто навмання натискає, тому маємо те, що маємо«, — вказала пані Аліса.

Завдання з математики на НМТ 2026 року / © скриншот

У коментарях користувачі соцмереж висловили різні думки. Одні дивувалися, як абітурієнти можуть не впоратися з такими базовими завданнями. Інші ж наголошували, що батькам варто більше звертати увагу на рівень освіти дітей, адже за належного навчання у школі набрати прохідний бал цілком реально.

Також українці жартували, що з часом НМТ може складатися лише з елементарних завдань, якщо випускники не зможуть розв’язувати складніші приклади.

Деякі коментатори зазначали, що сучасним школярам було б непросто скласти колишнє зовнішнє незалежне оцінювання.

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«Знайомство з ступінню/піднесенням — 5 клас, вивчення властивостей і т.і. — 6-8 клас».

«Це задача 7-го класу, де вчать ступені. Яке число треба помножити на 2, щоб получити 16? Ну, мабуть, 8. А в яку ступінь треба піднести 2, щоб вийшло 8? Ну, мабуть, в 3».

«Тут навіть просто підстановкою варіантів можна вирішити».

«Прям взагалі жах, почитала коменти на тему НМТ, репетитори пишуть, що діти взагалі базових понять не знають, скоро дійдуть до того, що табличку множення на НМТ поставлять в завдання, і то скажуть, що заскладно».

«Я вже не знаю що робити, що писати, щоб люди звернули увагу на рівень освіти! Щоб зрозуміли, що математика на НМТ не така страшна, що прохідний легко отримати, бо є частина ось таких легких завдань, є формули в довідкових матеріалах».

Коментар про завдання з математики на НМТ-2026 / © скриншот

Коментар про завдання з математики на НМТ-2026 / © скриншот

Коментар про завдання з математики на НМТ-2026 / © скриншот

Коментар про завдання з математики на НМТ-2026 / © скриншот

До слова, міністр освіти Оксен Лісовий категорично відкинув можливість скасування обов’язкової математики та історії України на НМТ, наголосивши, що ці предмети є базовими для вступників. Він назвав міфи про надмірну складність тесту спробами зневірити абітурієнтів, адже поріг знань є доступним, а кількість тих, хто його не долає, низька. Міністр також зазначив, що вступ до університету є добровільним вибором, і нагадав про альтернативу у вигляді якісної професійної освіти, яка є не менш перспективною.

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