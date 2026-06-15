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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Американський долар не змынився.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 16 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,81 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: плюс 8 та плюс 4 копійки відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,81 (±0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 52,03 (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,25 (+4 коп.).

Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, імовірно, торгуватиметься в межах усталеного коридору, тоді як євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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