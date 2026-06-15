- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар не змынився.
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 16 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,81 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: плюс 8 та плюс 4 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (±0 коп.)
Курс євро
1 євро — 52,03 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,25 (+4 коп.).
Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, імовірно, торгуватиметься в межах усталеного коридору, тоді як євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.