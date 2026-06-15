Курс валют на 16 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 16 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 44,81 грн. В то же время показатели евро и злотого изменились: плюс 8 и плюс 4 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,81 (±0 коп.)

Курс евро

1 евро — 52,03 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,25 (+4 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний. Доллар, вероятно, будет торговаться в пределах установившегося коридора, тогда как евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

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