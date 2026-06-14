В ПФУ напомнили украинцам еще о одной выплате: кто получит деньги и кому нужно писать заявление

Выплаты

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В Украине в 2026 году расширен список категорий лиц, которым разовая денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Это означает, что большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

Об этом пишет пенсионный фонд Украины.

Для украинцев, которые находятся на пенсии или получают государственную поддержку на оплату коммунальных услуг и при этом не служат, процедура максимально упрощена. Деньги поступят в конце лета автоматически.

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«Получателям денежной помощи, получающим пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходящие службу (военную службу) денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой. Для выплаты пенсионерам, субсидиантам и льготникам дополнительно обращаться не нужно», — разъясняют в ведомстве.

Отдельный алгоритм предназначен для защитников, которые сейчас находятся в строю. Даже если у них статус пенсионера или субсидианта, финансирование пойдет через их подразделения.

«Ветеранам войны, которые проходят службу (военную службу), в том числе пенсионерами или получателями жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу (военную службу). Если вы проходите службу (военную службу), то убедитесь, что работодатель располагает информацией о вашей принадлежности к ветеранам войны», — отмечают в правительстве.

Кому необходимо обращаться в Пенсионный фонд лично

Гражданам, имеющим законное право на выплату, но не получающим пенсию, субсидии или льготы и не состоящим на военной службе, необходимо действовать самостоятельно. Им следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением произвольной формы.

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В таком заявлении обязательно указываются реквизиты документов, подтверждающих личность; номер банковского счета для получения выплаты; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) и реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты.

К заявлению также прилагаются:

копия паспорта гражданина или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающая соответствующий статус личности (при личном обращении — оригиналы).

«Получатели денежной помощи, которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года», — определено в правилах.

Подать такое заявление на выплату граждане могут одним из трех удобных способов:

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лично, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ, или в центр предоставления административных услуг за задекларированным/зарегистрированным местожительством (пребыванием); почтой — в адрес территориального органа ПФУ; онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Выплаты для украинцев 2026 — последние новости

Напомним, ПФУ призвал пенсионеров проверить точность своих личных данных — фамилии, имени, отчества, даты рождения и фактического адреса проживания — в электронном кабинете на вебпортале ПФУ. При наличии устаревшей информации выплата пенсий может быть приостановлена, поэтому гражданам необходимо актуализировать данные лично в отделении или онлайн посредством «Анкеты для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».

Для успешного обновления информации через личный кабинет нужно заполнить форму, дать согласие на обработку персональных данных, прикрепить сканкопии паспорта или других подтверждающих документов, подписать обращение электронной подписью и отправить в ПФУ.

К слову, в Украине готовится запуск масштабной пенсионной реформы, базирующейся на предварительных наработках и направленной на увеличение выплат через пересмотр системы замещения доходов.

Сейчас фактический прожиточный минимум для пенсионера превышает 8 тысяч гривен, тогда как минимальная пенсия составляет 2,6 тысяч, а средняя — 7,2 тысяч гривен, что оставляет большинство пожилых людей за чертой бедности на фоне наличия отдельных выплат более 100 тысяч гривен.

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