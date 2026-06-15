Заправки для окрошки: 8 вариантов, которые стоит попробовать летом

Заправки для окрошки

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С наступлением летнего зноя хозяйки ищут рецепты блюд, которые одновременно освежают и не требуют много времени у плиты. Именно поэтому в сезонное меню каждый раз возвращается окрошка. Однако современная гастрономия давно вышла за пределы классического рецепта на квасе. Сегодня шеф-повара и кулинарные энтузиасты превратили этот холодный суп в настоящее пространство для экспериментов, добавляя минералку, томатный сок, кефир и даже игристое вино. Изменяя только основу, можно каждый день получать совершенно новый вкус.

Ниже собраны интересные варианты редких основ — от проверенных временем традиций до весьма неожиданных сочетаний, которые могут стать вашим главным кулинарным открытием.

Чем заправить окрошку: варианты заправок

1. Тонизирующий айран

Эта кисломолочная основа делает блюдо очень сытным и освежающим, что особенно уместно в жаркие летние дни.

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Ингредиенты:

1 л айрона;

1 пучок укропа;

несколько веточек мяты;

1 зубок чеснока.

Размельчите зелень укропа и мяты, а чеснок пропустите через пресс. Добавьте все это в айран, кропотливо перемешайте и оставьте заправку в холодильнике на 10 минут, чтоб вкусы соединились.

2. Традиционный квас

Классика, с которой для многих начинается знакомство с окрошкой. Горчица и хрен придают ухе приятной пикантности.

Ингредиенты:

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1–1.5 л холодного кваса;

200–250 г сметаны;

1–1.5 ч. л. горчицы;

1 пучок зелени;

1 ст. л. белого хрена (по желанию);

лимонный сок — по собственному вкусу;

соль и перец — на свой вкус.

Мелко нарежьте зелень и слегка разотрите ее с солью. Добавьте сметану, горчицу, хрен и специи. Тщательно перемешайте массу и постепенно вливайте холодный квас в желаемую консистенцию.

3. Классический кефир с минералкой

Один из самых популярных и любимых домашних способов заправки, который дает мягкий кисломолочный вкус с приятными освежающими пузырьками.

Ингредиенты:

500 мл кефира (жирностью 2.5%);

500 мл сильногазированной минеральной воды;

1.5 ч. л. острой горчицы;

0.5 пучка укропа;

соль и черный перец — по собственному вкусу.

В глубоком кувшине смешайте холодный кефир с горчицей, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанный укроп. Перед подачей блюда влейте ледяную минеральную воду и быстро перемешайте венчиком.

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4. Насыщенный холодный бульон

Вариант для тех, кто любит более глубокий и насыщенный мясной вкус, но стремится к летней прохладе.

Ингредиенты:

1 л холодного куриного или говяжьего бульона;

3–4 ст. л. сметаны или греческого йогурта;

1 ч. л. горчицы;

1 ст. л. лимонного сока;

соль и перец — на свой вкус.

Добавьте в сваренный и полностью охлажденный бульон сметану или йогурт, горчицу и лимонный сок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте все венчиком до однородности.

5. Огуречно-кефирная заправка с редисом

Максимально свежая зеленая заправка, где часть овощей превращается в жидкое основание. Это делает вкус окрошки невероятно насыщенным.

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Ингредиенты:

2 больших свежих огурца;

4 редиса;

800 мл густого кефира или масленки;

1 пучок зеленого лука;

соль — по собственному вкусу.

Натрите огурцы и редис на мелкой терке или измельчите в блендере вместе с зеленым луком и щепоткой соли до состояния пюре. Залейте получившуюся массу холодным кефиром, хорошо вымешайте и дайте настояться в холодильнике 15 минут.

6. Пикантная томатная заправка

Для тех, кто любит неожиданные кулинарные сочетания, красивый цвет и легкую овощную кисловатость.

Ингредиенты:

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750 мл томатного сока;

200–250 мл рассола от квашеных помидоров;

1 ч. л. горчицы;

0.5 ч. л. сахара;

лимонный сок — по собственному вкусу;

соль и перец — на свой вкус.

Смешайте в общей посуде томатный сок с помидорным рассолом. Добавьте горчицу, сахар, лимонный сок и специи. Перемешивайте жидкость до полного растворения сахара и соли.

7. Освежающая минеральная вода

Легкая альтернатива тем, кто любит чистый вкус без дополнительных сладких или слишком кислых ноток.

Ингредиенты:

1–1.5 л сильногазированной минеральной воды;

200 г сметаны;

1 ч. л. горчицы;

лимонный сок — по собственному вкусу;

соль и перец — на свой вкус.

Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком и специями. Затем медленно вливайте охлажденную минеральную воду, постоянно перемешивая основание.

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8. Винная заправка

Необычный и очень благородный вариант для особого летнего ужина или встречи с друзьями на свежем воздухе.

Ингредиенты:

240 мл кефира;

180 мл сухого белого вина;

60 г сметаны;

2 ст. л. дижонской горчицы;

1 ст. л. лимонного сока;

соль и перец — на свой вкус.

Взбейте сметану, дижонскую горчицу и лимонный сок в однородное состояние. Постепенно добавьте охлажденное вино и кефир. Посолите, поперчите и оставьте в холодильнике на 10–15 минут до подачи.

Сохраняйте эти рецепты и ищите свой идеальный вкус.

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