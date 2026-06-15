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Заправки для окрошки: 8 вариантов, которые стоит попробовать летом
На чем готовить окрошку
С наступлением летнего зноя хозяйки ищут рецепты блюд, которые одновременно освежают и не требуют много времени у плиты. Именно поэтому в сезонное меню каждый раз возвращается окрошка. Однако современная гастрономия давно вышла за пределы классического рецепта на квасе. Сегодня шеф-повара и кулинарные энтузиасты превратили этот холодный суп в настоящее пространство для экспериментов, добавляя минералку, томатный сок, кефир и даже игристое вино. Изменяя только основу, можно каждый день получать совершенно новый вкус.
Ниже собраны интересные варианты редких основ — от проверенных временем традиций до весьма неожиданных сочетаний, которые могут стать вашим главным кулинарным открытием.
Чем заправить окрошку: варианты заправок
1. Тонизирующий айран
Эта кисломолочная основа делает блюдо очень сытным и освежающим, что особенно уместно в жаркие летние дни.
Ингредиенты:
1 л айрона;
1 пучок укропа;
несколько веточек мяты;
1 зубок чеснока.
Размельчите зелень укропа и мяты, а чеснок пропустите через пресс. Добавьте все это в айран, кропотливо перемешайте и оставьте заправку в холодильнике на 10 минут, чтоб вкусы соединились.
2. Традиционный квас
Классика, с которой для многих начинается знакомство с окрошкой. Горчица и хрен придают ухе приятной пикантности.
Ингредиенты:
1–1.5 л холодного кваса;
200–250 г сметаны;
1–1.5 ч. л. горчицы;
1 пучок зелени;
1 ст. л. белого хрена (по желанию);
лимонный сок — по собственному вкусу;
соль и перец — на свой вкус.
Мелко нарежьте зелень и слегка разотрите ее с солью. Добавьте сметану, горчицу, хрен и специи. Тщательно перемешайте массу и постепенно вливайте холодный квас в желаемую консистенцию.
3. Классический кефир с минералкой
Один из самых популярных и любимых домашних способов заправки, который дает мягкий кисломолочный вкус с приятными освежающими пузырьками.
Ингредиенты:
500 мл кефира (жирностью 2.5%);
500 мл сильногазированной минеральной воды;
1.5 ч. л. острой горчицы;
0.5 пучка укропа;
соль и черный перец — по собственному вкусу.
В глубоком кувшине смешайте холодный кефир с горчицей, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанный укроп. Перед подачей блюда влейте ледяную минеральную воду и быстро перемешайте венчиком.
4. Насыщенный холодный бульон
Вариант для тех, кто любит более глубокий и насыщенный мясной вкус, но стремится к летней прохладе.
Ингредиенты:
1 л холодного куриного или говяжьего бульона;
3–4 ст. л. сметаны или греческого йогурта;
1 ч. л. горчицы;
1 ст. л. лимонного сока;
соль и перец — на свой вкус.
Добавьте в сваренный и полностью охлажденный бульон сметану или йогурт, горчицу и лимонный сок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте все венчиком до однородности.
5. Огуречно-кефирная заправка с редисом
Максимально свежая зеленая заправка, где часть овощей превращается в жидкое основание. Это делает вкус окрошки невероятно насыщенным.
Ингредиенты:
2 больших свежих огурца;
4 редиса;
800 мл густого кефира или масленки;
1 пучок зеленого лука;
соль — по собственному вкусу.
Натрите огурцы и редис на мелкой терке или измельчите в блендере вместе с зеленым луком и щепоткой соли до состояния пюре. Залейте получившуюся массу холодным кефиром, хорошо вымешайте и дайте настояться в холодильнике 15 минут.
6. Пикантная томатная заправка
Для тех, кто любит неожиданные кулинарные сочетания, красивый цвет и легкую овощную кисловатость.
Ингредиенты:
750 мл томатного сока;
200–250 мл рассола от квашеных помидоров;
1 ч. л. горчицы;
0.5 ч. л. сахара;
лимонный сок — по собственному вкусу;
соль и перец — на свой вкус.
Смешайте в общей посуде томатный сок с помидорным рассолом. Добавьте горчицу, сахар, лимонный сок и специи. Перемешивайте жидкость до полного растворения сахара и соли.
7. Освежающая минеральная вода
Легкая альтернатива тем, кто любит чистый вкус без дополнительных сладких или слишком кислых ноток.
Ингредиенты:
1–1.5 л сильногазированной минеральной воды;
200 г сметаны;
1 ч. л. горчицы;
лимонный сок — по собственному вкусу;
соль и перец — на свой вкус.
Смешайте сметану с горчицей, лимонным соком и специями. Затем медленно вливайте охлажденную минеральную воду, постоянно перемешивая основание.
8. Винная заправка
Необычный и очень благородный вариант для особого летнего ужина или встречи с друзьями на свежем воздухе.
Ингредиенты:
240 мл кефира;
180 мл сухого белого вина;
60 г сметаны;
2 ст. л. дижонской горчицы;
1 ст. л. лимонного сока;
соль и перец — на свой вкус.
Взбейте сметану, дижонскую горчицу и лимонный сок в однородное состояние. Постепенно добавьте охлажденное вино и кефир. Посолите, поперчите и оставьте в холодильнике на 10–15 минут до подачи.
Сохраняйте эти рецепты и ищите свой идеальный вкус.