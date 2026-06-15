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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
169
Время на прочтение
2 мин

5 домашних дел, которые не стоит делать вечером, чтобы не навлечь на себя беду: народные приметы

Наши предки внимательно относились к повседневным делам и верили, что некоторые действия после заката могут влиять на благополучие и покой в доме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что нельзя делать вечером

Что нельзя делать вечером / © Фото из открытых источников

Народные приметы формировались веками на основе жизненного опыта, наблюдений и традиций. Хотя современная наука не подтверждает их влияние на судьбу человека, многие и сегодня прислушиваются к древним поверьям. Особенно это касается домашних дел, которые, по народным верованиям, не следует выполнять в вечернее время.

Какие домашние дела нельзя делать вечером

  1. Нельзя подметать или мыть пол. В народе считали, что вечерняя уборка может вытянуть из дома достаток, удачу и благополучие. Наши предки верили, что вместе с мусором хозяин нечаянно лишается положительной энергии дома. Именно поэтому уборку пытались завершить к закату, а вечер посвящали отдыху и семейному общению.

  2. Не стоит выносить мусор после заката. Эта примета является одной из самых распространенных. По поверьям, вместе с мусором человек может вынести из дома финансовое благополучие и семейную гармонию. Кроме мистического объяснения, существовала и практическая причина: в темное время суток было легче потерять ценные вещи или подвергнуться опасности.

  3. Не рекомендуется занимать деньги или какие-либо вещи. Согласно народным верованиям, отдавать деньги вечером — к финансовым трудностям и непредвиденным расходам. Считалось, что таким образом человек будто отдает собственное благополучие. Поэтому наши предки пытались решать денежные вопросы в первой половине дня.

  4. Не следует стирать или развешивать нижнее белье. В древности люди верили, что оставленное на ночь белье может впитывать негативную энергию. Поэтому его пытались снимать до наступления темноты. Сегодня эту примету часто объясняют и практическими соображениями: ночью белье дольше сохнет из-за более высокой влажности воздуха.

  5. Нельзя считать деньги перед сном. По народным поверьям, вечерний перерасчет средств мог отпугнуть финансовую удачу и вызвать лишние расходы. Поэтому деньги советовали считать утром или днем. Такие верования были частью традиционного отношения к изобилию и бережливости.

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Дата публикации
Количество просмотров
169
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