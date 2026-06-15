А вы знали, что туалетная бумага уже отходит в прошлое: чем ее заменят в ближайшее время

Чем заменят туалетную бумагу / © unsplash.com

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Мир сантехники стремительно меняется, а инновационные решения все активнее вступают в повседневную жизнь. Одним из таких новшеств стали «умные» унитазы с функцией биде. Они уже давно популярны в азиатских странах, теперь активно завоевывают рынки Европы и других регионов мира. Эксперты считают, что именно эти системы могут значительно сократить использование традиционной туалетной бумаги. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Как работает унитаз с функцией биде

Внешне такое устройство почти не отличается от обычного унитаза. Главная разница скрыта внутри: система снабжена электронным управлением и специальной форсункой для подачи воды.

После использования достаточно активировать нужный режим с помощью кнопки или пульта. Форсунка подаёт струю теплой воды для очистки, а во многих моделях после этого автоматически включается функция сушки теплым воздухом.

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Почему вода эффективнее туалетной бумаги

Высший уровень гигиены. Вода значительно эффективнее очищает кожу, чем любая бумага. Она помогает устранить загрязнение без остатков и обеспечивает чувство свежести.

Бережное отношение к коже. Постоянное использование бумаги может вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей. Водная очистка является более мягким и комфортным способом ухода.

Забота об окружающей среде. Производство туалетной бумаги требует значительного количества древесины, воды и энергоресурсов. Использование биде помогает сократить потребление бумажной продукции и снизить нагрузку на природу.

Экономия денежных средств. Хотя современные системы нуждаются в первоначальных инвестициях, в долгосрочной перспективе они позволяют сократить расходы на приобретение туалетной бумаги.

Дополнительные способности современных моделей. Современные унитазы-биде предлагают целый набор функций для максимального комфорта: подогрев сиденья, регулировка температуры воды, настройка силы напора, автоматическая очистка форсунок, система устранения запахов, режимы деликатной или массажной очистки. Такие возможности делают ежедневное пользование более комфортным.

Почему технология набирает популярность

Во многих странах Азии подобные устройства уже стали обычным элементом быта. Спрос на них растет и в Европе, где потребители все чаще обращают внимание на вопросы экологии, экономии ресурсов и личного комфорта.

Для тех, кто не планирует замену сантехники, производители предлагают электронные крышки-биде, легко устанавливаемые на большинство стандартных унитазов.

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