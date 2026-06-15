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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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109
Время на прочтение
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Герцогиня Эдинбургская появилась на параде в Лондоне в изысканном наряде и шляпе с перьям

Герцогиня Эдинбургская Софи стала гостьей парада Trooping the Colour в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Софи и Тимоти Лоуренс

Герцогиня Софи и Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Это ежегодный военно-воздушный парад, который проводится в честь дня рождения монарха. Герцогиня Софи посетила его вместе со своим мужем принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским, а также с остальными высокопоставленными членами семьи.

Герцогиня Софи и Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Герцогиня Софи и Тимоти Лоуренс / © Associated Press

61-летняя Софи выбрала для праздничного выхода платье-миди от Roland Mouret, которое носила уже ранее на пасхальную службу в 2025 году. Она дополнила образ шляпой, украшенной перьям от Jane Taylor London, жемчужными серьгами-висюльками, брошью в виде бриллиантового цветка и золотым браслетом на запястье Asprey London из 18-каратного желтого золота с бриллиантами.

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Герцогиня Эдинбургская собрала волосы в прическу и сделала легкий макияж. В карете она ехала вместе с мужем принцессы Анны – сэром Тимоти Луоренсом. А принцесса Анна и муж Софи – принц Эдвард – принимали участие в военном параде, как и принц Уильям.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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