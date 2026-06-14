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В белом платье и с большим бантом в волосах: принцесса Шарлотта с семьей появилась на параде
Принцесса Шарлотта Уэльская продемонстрировала безупречный стиль в белом платье, которое гармонично сочеталось с образом ее мамы Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour в Лондоне.
11-летняя принцесса появилась на официальном параде в честь дня рождения своего деда, короля Чарльза в платье Alessandra Rich с оборками и бантом, сшитое на заказ и в балетках цвета слоновой кости от Pretty Ballerinas. Волосы девочки были распущены и собраны сзади в красивый хвост с заколкой в виде банта от Jane Taylor London.
Этот бант на голове принцессы был самым большим из всех, что она когда-либо носила. Дочь принца и принцессы Уэльских ранее также носила более мелкие ленточки или заплетала волосы в косы, а этот бант в ее волосах отлично сочетался с платьем.
Наряд принцесса был также украшен бледно-голубыми цветами, которые сочетались с бледно-голубым нарядом ее матери принцессы Уэльской от Catherine Walker & Co.